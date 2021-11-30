Бесплатное тестирование на ВИЧ проведут в Ростове-на-Дону

Известно, что тестирование будут проводить бесплатно в мобильном пункте, соблюдая анонимность. До и после теста также будет проведена консультация с врачом.
Пункт тестирования развернут 30 ноября, свою работу он будет осуществлять с 15.00 до 19.00 мск на улице Пушкинской рядом с Публичной библиотекой. Также работа продолжится 1 декабря в то же время, но уже на улице Большой Садовой перед входом в парк Горького.
Как сообщила пресс-служба, в мобильном пункте будут использованы буккальные тесты, которые определяют наличие антител. Результат можно будет узнать уже спустя 15 минут.