Бесплатное тестирование на ВИЧ проведут в Ростове-на-Дону

Пункт тестирования развернут 30 ноября, свою работу он будет осуществлять с 15.00 до 19.00 мск на улице Пушкинской рядом с Публичной библиотекой. Также работа продолжится 1 декабря в то же время, но уже на улице Большой Садовой перед входом в парк Горького.