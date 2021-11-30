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Бесплатное тестирование на ВИЧ проведут в Ростове-на-Дону

30 ноября 2021, 11:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в течение двух дней будет проводится бесплатное тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что тестирование будут проводить бесплатно в мобильном пункте, соблюдая анонимность. До и после теста также будет проведена консультация с врачом.

Пункт тестирования развернут 30 ноября, свою работу он будет осуществлять с 15.00 до 19.00 мск на улице Пушкинской рядом с Публичной библиотекой. Также работа продолжится 1 декабря в то же время, но уже на улице Большой Садовой перед входом в парк Горького.

Как сообщила пресс-служба, в мобильном пункте будут использованы буккальные тесты, которые определяют наличие антител. Результат можно будет узнать уже спустя 15 минут.

Ранее сообщалось, что ростовский врач рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «омикрон».

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