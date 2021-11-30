Чернышенко предлагает главам регионов активно включиться в подготовку к РИФ

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на аппарат вице-премьера, который является председателем оргкомитета, занимающегося подготовкой Российского инвестиционного форума, Чернышенко выступил с призывом к главам российских регионов принять участие в подготовке масштабного мероприятия с организацией презентации, которая бы показала инвестиционный потенциал их региона. Активными участниками проработки мероприятий форума должны стать и руководители федеральных органов исполнительной власти.
Ключевой темой форума станет «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы». Название пленарной сессии обозначено как «Россия 2030: достижение национальных целей для прорывного социально-экономического развития».
Как проинформировал представитель аппарата Чернышенко, в перечень мероприятий форума также включат культурную и спортивную программы.
Ранее Чернышенко рассказал о том, что за три дня работы форума его участники обсудят вопросы, связанные с социально-экономическим, инновационным и научно-технологическим развитием.
Напомним, что задачей Фонда Росконгресс является анализ, формирование и освещение вопросов российской и глобальной экономической повестки, содействие в продвижении бизнес-проектов и привлечении инвестиций, в развитии социального предпринимательства и благотворительных проектов.