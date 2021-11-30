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Чернышенко предлагает главам регионов активно включиться в подготовку к РИФ

30 ноября 2021, 08:11
Фото: http://government.ru/
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился с призывом к главам регионов и руководителям федеральных органов исполнительной власти принять участие в подготовке к Российскому инвестиционному форуму (РИФ). Форум, в роли организатора которого выступает Фонд Росконгресс, пройдет с 17 по 19 февраля будущего года в Сочи.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на аппарат вице-премьера, который является председателем оргкомитета, занимающегося подготовкой Российского инвестиционного форума, Чернышенко выступил с призывом к главам российских регионов принять участие в подготовке масштабного мероприятия с организацией презентации, которая бы показала инвестиционный потенциал их региона. Активными участниками проработки мероприятий форума должны стать и руководители федеральных органов исполнительной власти.

Ключевой темой форума станет «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы». Название пленарной сессии обозначено как «Россия 2030: достижение национальных целей для прорывного социально-экономического развития».

Как проинформировал представитель аппарата Чернышенко, в перечень мероприятий форума также включат культурную и спортивную программы.

Ранее Чернышенко рассказал о том, что за три дня работы форума его участники обсудят вопросы, связанные с социально-экономическим, инновационным и научно-технологическим развитием.

Напомним, что задачей Фонда Росконгресс является анализ, формирование и освещение вопросов российской и глобальной экономической повестки, содействие в продвижении бизнес-проектов и привлечении инвестиций, в развитии социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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