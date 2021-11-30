Чернышенко предлагает главам регионов активно включиться в подготовку к РИФ

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на аппарат вице-премьера, который является председателем оргкомитета, занимающегося подготовкой Российского инвестиционного форума, Чернышенко выступил с призывом к главам российских регионов принять участие в подготовке масштабного мероприятия с организацией презентации, которая бы показала инвестиционный потенциал их региона. Активными участниками проработки мероприятий форума должны стать и руководители федеральных органов исполнительной власти.