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Posted 30 ноября 2021, 11:19

Published 30 ноября 2021, 11:19

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Двух жителей Ростовской области осудили за убийство топором пенсионерки 26 ноября

30 ноября 2021, 11:19
В Ростовской области арестовали двух человек, которые ради денег убили пожилую женщину, сообщили в региональном УСКР.

В хуторе Николаевский 26 ноября двое мужчин в возрасте 37 и 47 лет пришли к знакомой 73-летней женщине. Они на нее напали и несколько раз ударили топором по голове.

«Пострадавшая скончалась от полученных ранений. Нападавшие забрали в доме более 500 тысяч рублей и скрылись», — сказано в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело и через некоторое время задержали его фигурантов. Сейчас выполняются следственные действия, максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.

Ранее врача тюремной больницы в Ростове обвинили в смерти краснодарского каннибала Бакшеева.

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