Двух жителей Ростовской области осудили за убийство топором пенсионерки 26 ноября

Posted 30 ноября 2021, 11:19
Published 30 ноября 2021, 11:19
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
В хуторе Николаевский 26 ноября двое мужчин в возрасте 37 и 47 лет пришли к знакомой 73-летней женщине. Они на нее напали и несколько раз ударили топором по голове.
«Пострадавшая скончалась от полученных ранений. Нападавшие забрали в доме более 500 тысяч рублей и скрылись», — сказано в сообщении.
По данному факту возбудили уголовное дело и через некоторое время задержали его фигурантов. Сейчас выполняются следственные действия, максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.