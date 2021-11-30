rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еда пахнет плесенью и невозможно ходить: реальные истории переболевших коронавирусом

30 ноября 2021, 06:56
Фото: bearfotos/freepik.com
В Ростовской области все больше и больше людей сталкиваются с коронавирусом. Они поделились с RostovGazeta своими ситуациями и рассказали о последствиях болезни. Полные отзывы переболевших коронавирусом в нашем материале.

Сколько человек заболели коронавирусом в Ростовской области

В регионе зарегистрировали более 173 тысяч случаев заболевания коронавирусом, каждый день заражаются свыше 600 человек. Врачам удалось вылечить 148 тысяч пациентов, скончались более 8,6 тысячи заболевших. И это только официальная статистика, а многие не обращаются к врачам, так как путают коронавирус с другими болезнями. Поэтому необходимо ознакомиться с симптомами, которые чаще всего встречаются. Люди часто ищут отзывы переболевших ковидом, чтобы больше узнать о болезни.

Распространенные симптомы коронавируса

Чаще всего при заболевании коронавирусом у людей отмечаются высокая температура, боль в горле, насморк и сухой кашель. Также появляется утомляемость, а в целом заболевание похоже на ОРВИ.

Кроме того, пациенты жалуются на одышку и учащенное дыхание. Некоторые сталкиваются с потерей аппетита.

Менее распространенные симптомы коронавируса

Пациенты жалуются на то, что у них пропадают вкус и обоняние, иногда встречается заложенность носа. Также люди говорят о болях в суставах и мышцах, диарее, ознобе и высыпаниях на коже.

Но, чтобы подтвердить болезнь, необходимо обратиться к врачу и сделать тест. Только после этого можно будет назначить лечение.

Фото: artursafronovvvv/freepik.com

«Не мог ходить после коронавируса»

Свою историю болезни рассказал 31-летний Петр Сергеев, который переболел в мае и пять дней провел в реанимации. У него было 80% поражение легких и за 23 дня он потерял 30 килограммов.

По словам пациента, первое время после выписки он не мог ходить и постоянно была одышка. В первую неделю ему удавалось с помощью жены доходить только до соседнего подъезда, после чего заканчивались силы.

«Потом заставлял себя пробегать небольшие расстояния утром и вечером, легкая гимнастика дома. Начинал бег с 10-15 метров и увеличивал расстояние. Через два месяца удалось вернуться к нормальному образу жизни», — сообщил бывший пациент.

Год не проходят симптомы

Иногда люди жалуются, что у них длительное время не пропадают симптомы даже после выздоровления. Александра Светлова, которой сейчас 23 года, рассказала свою историю болезни ковидом. Она заразилась в декабре 2020 года и прошла лечение, но у нее до сих пор плохое самочувствие и ежедневная температура 37,2 — 37,4 градуса.

И это далеко не единичный случай, многие сталкиваются с тем, что не знают, как избавиться от этих симптомов. Бывают и другие последствия коронавируса.

«Я выздоровел достаточно быстро, в течение месяца, а дальше последовали проблемы с перепадами артериального давления и концентрацией внимания. Все „плывет“ перед глазами, еле хожу, шаткость и все прочее. А теперь начались головокружения, но врачи врачи разводят руками», — рассказал один из пациентов.

Фото: yanalya/freepik.com

Еда пахнет плесенью

Довольно часто пациенты жалуются на потеряю обоняния или смену запахов, когда какие-то вещи начинают пахнуть иначе. Меняются у людей и вкусы. Этот эффект со временем проходит, у кого-то раньше, а у кого-то позже.

Анастасия Федорова рассказала, что уже год живет с искажением обоняния. Во время заражения пропали запахи и вкусы, все это продолжалось три месяца. После этого организм восстановил свои функции, но не до конца, так как появились искажения вкуса.

«Я переболела и поняла, что яйца вареные и мясо любое и в любом виде — очень воняет, невозможно есть», — жалуются местные жители. Пациенты рассказывают и о том, что еда пахнет плесенью.

Бывает, что искажены вкусы и запахи только на определенные продукты. И с чем это связано, пока непонятно.

«Многие запахи искажены, от духов было аж до рвоты… Перестала пользоваться. Влажный корм для кота — просто трэш, с закрытым носом выкладываю в миску… Некоторые запахи исказились через месяц, а некоторые месяца через четыре… Меньше зацикливайтесь, надо как-то привыкать с этим жить…», — рассказала свою историю Оксана Сапегина.

Фото: pexels.com

Также переболевшие жалуются на усиление некоторых запахов. Ростовчанка 37-летняя Елена Антонович переболела коронавирусом в легкой форме в феврале 2021 года. «Началось все как ангина, а запахи пропали на четвертый день, но вкус еды ощущался. Обоняние восстановилось через неделю. Но спустя месяц после болезни я поняла, что некоторые продукты стали пахнуть очень сильно. Например, из-за сильного запаха я до сих пор не могу есть свинину, говядину, баранину, рыбу и морепродукты, хотя до болезни очень их любила. Запах свежего лука вызывает тошноту и головную боль», — пожаловалась Елена.

Трудно дышать

Часто пациенты рассказывают о том, что у них затруднено дыхание из-за коронавируса. Так, у одной из местных жительниц заболел 73-летний родственник, а все началось с температуры 39 градусов и поражения легких 20%.

«После противовоспалительного препарата температура упала до 35,5 градуса и ему стало легче. В одну из ночей он проснулся и стоял у открытого окна, потому что „дышать нечем“, температура снова поднялась до 39,5 градуса», — заявила родственница.

Тогда мужчину подключили к аппарату ИВЛ, без которого он не может дышать. Хотя температура нормализовалась.

Фото: dscstudios/freepik.com

Добавим, что у каждого коронавирус проходит индивидуально. Врачи призывают всех пройти вакцинацию, которая увеличит шансы, что болезнь будет протекать легко в случае заражения.

Материалы по теме
Города, в которых выявили новые случаи коронавируса, назвали в Ростовской областиКак в Ростовской области смягчили запреты и нашли необычные последствия коронавирусаОчередной рекорд по числу заболевших коронавирусом установили в Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00