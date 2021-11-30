Еда пахнет плесенью и невозможно ходить: реальные истории переболевших коронавирусом

Также переболевшие жалуются на усиление некоторых запахов. Ростовчанка 37-летняя Елена Антонович переболела коронавирусом в легкой форме в феврале 2021 года. «Началось все как ангина, а запахи пропали на четвертый день, но вкус еды ощущался. Обоняние восстановилось через неделю. Но спустя месяц после болезни я поняла, что некоторые продукты стали пахнуть очень сильно. Например, из-за сильного запаха я до сих пор не могу есть свинину, говядину, баранину, рыбу и морепродукты, хотя до болезни очень их любила. Запах свежего лука вызывает тошноту и головную боль», — пожаловалась Елена.