Еда пахнет плесенью и невозможно ходить: реальные истории переболевших коронавирусом

В регионе зарегистрировали более 173 тысяч случаев заболевания коронавирусом, каждый день заражаются свыше 600 человек. Врачам удалось вылечить 148 тысяч пациентов, скончались более 8,6 тысячи заболевших. И это только официальная статистика, а многие не обращаются к врачам, так как путают коронавирус с другими болезнями. Поэтому необходимо ознакомиться с симптомами, которые чаще всего встречаются. Люди часто ищут отзывы переболевших ковидом, чтобы больше узнать о болезни.
Чаще всего при заболевании коронавирусом у людей отмечаются высокая температура, боль в горле, насморк и сухой кашель. Также появляется утомляемость, а в целом заболевание похоже на ОРВИ.
Кроме того, пациенты жалуются на одышку и учащенное дыхание. Некоторые сталкиваются с потерей аппетита.
Пациенты жалуются на то, что у них пропадают вкус и обоняние, иногда встречается заложенность носа. Также люди говорят о болях в суставах и мышцах, диарее, ознобе и высыпаниях на коже.
Но, чтобы подтвердить болезнь, необходимо обратиться к врачу и сделать тест. Только после этого можно будет назначить лечение.
Свою историю болезни рассказал 31-летний Петр Сергеев, который переболел в мае и пять дней провел в реанимации. У него было 80% поражение легких и за 23 дня он потерял 30 килограммов.
По словам пациента, первое время после выписки он не мог ходить и постоянно была одышка. В первую неделю ему удавалось с помощью жены доходить только до соседнего подъезда, после чего заканчивались силы.
«Потом заставлял себя пробегать небольшие расстояния утром и вечером, легкая гимнастика дома. Начинал бег с 10-15 метров и увеличивал расстояние. Через два месяца удалось вернуться к нормальному образу жизни», — сообщил бывший пациент.
Иногда люди жалуются, что у них длительное время не пропадают симптомы даже после выздоровления. Александра Светлова, которой сейчас 23 года, рассказала свою историю болезни ковидом. Она заразилась в декабре 2020 года и прошла лечение, но у нее до сих пор плохое самочувствие и ежедневная температура 37,2 — 37,4 градуса.
И это далеко не единичный случай, многие сталкиваются с тем, что не знают, как избавиться от этих симптомов. Бывают и другие последствия коронавируса.
«Я выздоровел достаточно быстро, в течение месяца, а дальше последовали проблемы с перепадами артериального давления и концентрацией внимания. Все „плывет“ перед глазами, еле хожу, шаткость и все прочее. А теперь начались головокружения, но врачи врачи разводят руками», — рассказал один из пациентов.
Довольно часто пациенты жалуются на потеряю обоняния или смену запахов, когда какие-то вещи начинают пахнуть иначе. Меняются у людей и вкусы. Этот эффект со временем проходит, у кого-то раньше, а у кого-то позже.
Анастасия Федорова рассказала, что уже год живет с искажением обоняния. Во время заражения пропали запахи и вкусы, все это продолжалось три месяца. После этого организм восстановил свои функции, но не до конца, так как появились искажения вкуса.
«Я переболела и поняла, что яйца вареные и мясо любое и в любом виде — очень воняет, невозможно есть», — жалуются местные жители. Пациенты рассказывают и о том, что еда пахнет плесенью.
Бывает, что искажены вкусы и запахи только на определенные продукты. И с чем это связано, пока непонятно.
«Многие запахи искажены, от духов было аж до рвоты… Перестала пользоваться. Влажный корм для кота — просто трэш, с закрытым носом выкладываю в миску… Некоторые запахи исказились через месяц, а некоторые месяца через четыре… Меньше зацикливайтесь, надо как-то привыкать с этим жить…», — рассказала свою историю Оксана Сапегина.
Также переболевшие жалуются на усиление некоторых запахов. Ростовчанка 37-летняя Елена Антонович переболела коронавирусом в легкой форме в феврале 2021 года. «Началось все как ангина, а запахи пропали на четвертый день, но вкус еды ощущался. Обоняние восстановилось через неделю. Но спустя месяц после болезни я поняла, что некоторые продукты стали пахнуть очень сильно. Например, из-за сильного запаха я до сих пор не могу есть свинину, говядину, баранину, рыбу и морепродукты, хотя до болезни очень их любила. Запах свежего лука вызывает тошноту и головную боль», — пожаловалась Елена.
Часто пациенты рассказывают о том, что у них затруднено дыхание из-за коронавируса. Так, у одной из местных жительниц заболел 73-летний родственник, а все началось с температуры 39 градусов и поражения легких 20%.
«После противовоспалительного препарата температура упала до 35,5 градуса и ему стало легче. В одну из ночей он проснулся и стоял у открытого окна, потому что „дышать нечем“, температура снова поднялась до 39,5 градуса», — заявила родственница.
Тогда мужчину подключили к аппарату ИВЛ, без которого он не может дышать. Хотя температура нормализовалась.
Добавим, что у каждого коронавирус проходит индивидуально. Врачи призывают всех пройти вакцинацию, которая увеличит шансы, что болезнь будет протекать легко в случае заражения.