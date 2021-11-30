Корпорация МСП: По результатам проверок МСБ вынесено более 100 актов реагирования

По информации Корпорации МСП, надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях по причине отсутствия оснований для проведения проверок и внесения неправдивых сведений о них в реестр. Органам контроля нужно изучить факты нарушений ведения реестра и принять решения о признании некоторых проведенных проверок недействительными. Об этом пишет ria.ru.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сказал, что из-за ограничений, установленных в различных субъектах России в связи распространением коронавируса, немало коммерсантов не могут вести свой бизнес полноценно. С целью облегчения их положения и стимулирования работы была снижена контрольно-надзорная нагрузка, введен мораторий на проверки.
Исаевич пояснил, что Корпорация МСП не перестает следить за тем, как соблюдается этот мораторий. Ранее структура смогла добиться отмены решений после порядка 100 проверок. Корпорация и дальше будет контролировать законность проверок в ходе действия моратория. Эксперты призвали предпринимателей при возникновении проблем искать помощь на «Сервисе 360°». Он находится на сайте Корпорации МСП, изучается каждый запрос.
Корпорация МСП направила в Генеральную прокуратуру перечень из 1374 плановых проверок малого бизнеса. Их провели в январе - августе нынешнего года. В контролирующую инстанцию поступила просьба установить законность проведения контрольно-надзорных мероприятий во время действия моратория на них.
Кабмин РФ продлил мораторий на проверки бизнеса на будущий год. Действие документа распространяется на примерно 100 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Мораторий позволил исключить из плана на 2021 год 127 000 проверок в отношении малого бизнеса, подытожили в корпорации.