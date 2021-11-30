Корпорация МСП: По результатам проверок МСБ вынесено более 100 актов реагирования

Исаевич пояснил, что Корпорация МСП не перестает следить за тем, как соблюдается этот мораторий. Ранее структура смогла добиться отмены решений после порядка 100 проверок. Корпорация и дальше будет контролировать законность проверок в ходе действия моратория. Эксперты призвали предпринимателей при возникновении проблем искать помощь на «Сервисе 360°». Он находится на сайте Корпорации МСП, изучается каждый запрос.