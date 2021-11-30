rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лондон и Париж договорились совместно решать миграционную проблему

30 ноября 2021, 13:14
Фото: pxhere.com
После инцидента с гибелью лодки с мигрантами в Ла-Манше, в результате которого погибли 31 человек, Великобритания и Франция договорились о совместном урегулировании миграционной проблемы.

Как сообщает iz.ru, в начале Лондон и Париж обменялись взаимными обвинениями по поводу того, кто несет ответственность за смерть мигрантов. Однако потом британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон все же договорились о совместных усилиях по предотвращению этих смертельных инцидентов. В частности, они намерены бороться с бандами, которые организуют подобного рода опасные переправы.

Отмечается, что для этого Великобритания и Франция условились тесно работать с Бельгией и Нидерландами, которые находятся неподалеку от Ла-Манша.

#Новости#В мире
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00