Лондон и Париж договорились совместно решать миграционную проблему

Как сообщает iz.ru, в начале Лондон и Париж обменялись взаимными обвинениями по поводу того, кто несет ответственность за смерть мигрантов. Однако потом британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон все же договорились о совместных усилиях по предотвращению этих смертельных инцидентов. В частности, они намерены бороться с бандами, которые организуют подобного рода опасные переправы.