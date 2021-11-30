МегаФон узнал, какие науки и предметы ростовчане изучают онлайн

При этом 55% траффика жители региона тратят на сайты и программы, позволяющие дистанционно изучать иностранные языки. Эта тенденция связана с тем, что в условиях мировой глобализации коммуникация между людьми выходит на первый план как в профессиональной деятельности, так и в условиях жизни общества. Для многих жителей Ростовской области изучение иностранных языков является профессиональной необходимостью, для путешественников языки — это инструмент, который позволит увеличить свой культурный опыт и адаптироваться к незнакомой среде.