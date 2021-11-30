МегаФон узнал, какие науки и предметы ростовчане изучают онлайн

В течение последних двух лет тенденция к онлайн-обучению только набирает обороты. Сейчас жители Ростовской области больше всего заинтересованы в изучении новых профессиональных компетенций и иностранных языков.
Аналитики оператора МегаФон использовали данные по потребляемому жителями Дона трафику на сайтах дистанционного обучения и образования., что позволило им выявить определенные тенденции в онлайн-обучении жителей Ростовской области.
Так самым продуктивным месяцем в 2021 году стал январь, во время которого большинство ростовчан решили потратить время с пользой и заняться самообразованием. В длинные праздничные дни начала 2021 года объем потребляемого траффика на онлайн-курсах выросла в 8,5 раз по сравнению с показателями времени до пандемии.
При этом 55% траффика жители региона тратят на сайты и программы, позволяющие дистанционно изучать иностранные языки. Эта тенденция связана с тем, что в условиях мировой глобализации коммуникация между людьми выходит на первый план как в профессиональной деятельности, так и в условиях жизни общества. Для многих жителей Ростовской области изучение иностранных языков является профессиональной необходимостью, для путешественников языки — это инструмент, который позволит увеличить свой культурный опыт и адаптироваться к незнакомой среде.
Вместе с этим 22% трафика жители Донского края потратили на изучение новых профессий и рабочих компетенций. Самыми популярными направлениями обучения стали таргетинг, гейм и моушн-дизайн и дата-инженеринг. При этом вдвое меньше — всего 11% трафика привлекли курсы обучения бухгалтерскому делу, экономике, продажам и кадровой работе. Это свидетельствует о том, что клиенты МегаФона положительно оценивают перспективы развития рынка «цифровых» профессий.
МегаФон утверждает, что благодаря высокой скорости мобильного интернета их абоненты могут обучаться в любой среде, а стабильность соединения обеспечивает комфортные условия как для просмотра обучающих видео, так и для участия в онлайн-вебинарах. Так международный эксперт Ookla подтвердил, что средняя скорость интернета МегаФона в ходе 190 тысяч исследований в Ростовской области в текущем году составила более 30 Мегабит в секунду, что является лучшим показателем среди операторов связи.