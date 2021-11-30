Новый этап работ начался при строительстве Северного обхода Ростова-на-Дону

По словам заместителя губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимира Окунева, протяженность РТК составит более 110 километров, за счет чего улучшится экология и появятся новые логистические связи. Что касается северного обхода, то сейчас строят два объекта протяженностью 200 метров - над сельхозпереездом и в районе зоне развязки с пересечением дороги Красный Крым – Султан Салы. В первом случае монтируют балки перекрытия, объект подготовят к концу года.