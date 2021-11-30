Новый этап работ начался при строительстве Северного обхода Ростова-на-Дону

Напомним, что проект реализуют в рамках создания Ростовского транспортного кольца. Его основными составляющими стали Северный обход, развязка на девятом километре магистрали А-280 и западная хорда, которую начнут строить в будущем году.
По словам заместителя губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимира Окунева, протяженность РТК составит более 110 километров, за счет чего улучшится экология и появятся новые логистические связи. Что касается северного обхода, то сейчас строят два объекта протяженностью 200 метров - над сельхозпереездом и в районе зоне развязки с пересечением дороги Красный Крым – Султан Салы. В первом случае монтируют балки перекрытия, объект подготовят к концу года.
Кроме того, специалисты сделали два слоя асфальта на 10 километрах новой дороги. Работы проходят 24 часа в сутки, всего привлекли свыше 120 человек.
«Это направление сейчас очень востребовано, судя по загруженности. Сама дорога еле справляется с потоком, реализация проекта должна облегчить ситуацию", - заявил член совета директоров АО «Донаэродорстрой» Алексей Кнышов.
"Необходимо соблюдать сроки и качество выполнения работ", – подчеркнул Владимир Окунев. Новый участок северного обхода пройдет между дорогами Ростов - Родионово-Несветайская – Новошахтинск и Ростов - Таганрог.