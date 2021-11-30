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Новый этап работ начался при строительстве Северного обхода Ростова-на-Дону

30 ноября 2021, 11:57
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове-на-Дону начался монтаж балок перекрытий инженерных сооружений при создании III очереди северного обхода, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что проект реализуют в рамках создания Ростовского транспортного кольца. Его основными составляющими стали Северный обход, развязка на девятом километре магистрали А-280 и западная хорда, которую начнут строить в будущем году.

По словам заместителя губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимира Окунева, протяженность РТК составит более 110 километров, за счет чего улучшится экология и появятся новые логистические связи. Что касается северного обхода, то сейчас строят два объекта протяженностью 200 метров - над сельхозпереездом и в районе зоне развязки с пересечением дороги Красный Крым – Султан Салы. В первом случае монтируют балки перекрытия, объект подготовят к концу года.

Кроме того, специалисты сделали два слоя асфальта на 10 километрах новой дороги. Работы проходят 24 часа в сутки, всего привлекли свыше 120 человек.

«Это направление сейчас очень востребовано, судя по загруженности. Сама дорога еле справляется с потоком, реализация проекта должна облегчить ситуацию", - заявил член совета директоров АО «Донаэродорстрой» Алексей Кнышов.

"Необходимо соблюдать сроки и качество выполнения работ", – подчеркнул Владимир Окунев. Новый участок северного обхода пройдет между дорогами Ростов - Родионово-Несветайская – Новошахтинск и Ростов - Таганрог.

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