Последний участок Северного обхода Ростова завершат в течение 2022 года

Сообщается, что на данный момент строители проводят работы по возведению двух инженерных сооружений, протяженность которых в сумме достигает 200 метров. Одно из этих сооружений находится в районе будущей транспортной развязки с пересечением дороги Красный Крым-Султан Салы.
Асфальтобетон уложили уже на 78% протяженности третьей очереди Северного обхода, в следующем году асфальт уложат на оставшихся участках. Сейчас задействовано 120 человек и 70 единиц техники.
Напомним, что Минтранспорта Ростовской области объявило торги на поиск подрядчиков для содержания региональных и межмуниципальных дорог, ведомство планирует потратить на это почти 3,8 миллиарда рублей.