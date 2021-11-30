Последний участок Северного обхода Ростова завершат в течение 2022 года

Сообщается, что на данный момент строители проводят работы по возведению двух инженерных сооружений, протяженность которых в сумме достигает 200 метров. Одно из этих сооружений находится в районе будущей транспортной развязки с пересечением дороги Красный Крым-Султан Салы.