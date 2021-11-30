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Последний участок Северного обхода Ростова завершат в течение 2022 года

30 ноября 2021, 08:53
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону строительство третьей очереди Северного обхода завершат в 2022 году, сообщают в правительстве региона.

Сообщается, что на данный момент строители проводят работы по возведению двух инженерных сооружений, протяженность которых в сумме достигает 200 метров. Одно из этих сооружений находится в районе будущей транспортной развязки с пересечением дороги Красный Крым-Султан Салы.

Асфальтобетон уложили уже на 78% протяженности третьей очереди Северного обхода, в следующем году асфальт уложат на оставшихся участках. Сейчас задействовано 120 человек и 70 единиц техники.

Напомним, что Минтранспорта Ростовской области объявило торги на поиск подрядчиков для содержания региональных и межмуниципальных дорог, ведомство планирует потратить на это почти 3,8 миллиарда рублей.

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