«Пятерочка» разыграет свыше 50 миллионов рублей на Новый год

Руководство «Пятерочки» решило помочь россиянам с их мечтами на новогодние праздники. С 30 ноября по 10 января торговая сеть проводит акцию, в ходе которой ежедневно будут разыгрывать 1000 призов на 1000 рублей каждый, а также один подарок на сумму в 100 тысяч.

Призовой фонд акции «Пятерочки» превышает отметку в 50 миллионов, сообщает информационный портал eg.ru. Предпраздничные хлопоты по закупке вкусных и свежих продуктов будут теперь еще более увлекательными и выгодными. Подарки от торговой сети наряду с отличным настроением получат тысячи покупателей. Из заявления директора по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаила Ярцева следует, что участники акции будут дарить праздник нуждающимся в нем многодетным семьям, а также одиноким престарелым гражданам, подопечным фонда «Русь». В акции может принять участие любой клиент торговой сети, зарегистрированный в программе лояльности «Выручай-карта». На личной странице мобильного приложения «Пятерочка» нужно нажать кнопку «Участвую». За каждую покупку на сумму от 555 рублей в любом магазине «Пятерочки» или в сервисе «Пятерочка Доставка», сделанную до 10 января с использованием «Выручай-карты», у гостей будут накапливаться «шансы» на победу. За покупку напитков Sprite, Сoca-Cola и Fanta, а также соков и нектаров Добрый на сумму от 200 рублей клиентам будут предоставлять дополнительные бонусы. Информацию о победителях акции намерены каждый день публиковать на официальном портале. Имена обладателей главного приза — одного миллиона рублей — будут объявлять еженедельно с 28 декабря по 1 февраля. По результатам акции «Пятерочка» направит благотворительному фонду «Русь» по три рубля за каждого зарегистрированного участника.