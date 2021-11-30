Руины истории: чем знамениты пять самых аварийных домов Ростова

Архитектор жил в Ростове с 1900 по 1924 год в небольшом двухэтажном здании, которое сильно пострадало во время войны. А в двухтысячных годах здесь случился пожар – с тех пор дом пустует и с недавних пор признан аварийным. И это при том, что здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Внук архитектора, Марк Григорян, несколько раз просил городские власти сохранить дом, но ответа не получил. Сейчас здание стоит без крыши и прикрыто баннером, который частично порвался и оголяет части дома, пострадавшие от пожаров.