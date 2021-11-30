Руины истории: чем знамениты пять самых аварийных домов Ростова

Находится он по адресу 20 я-линия 11/22. Марк Владимирович Григорян — советский архитектор и почетный гражданин Ростова-на-Дону. Он участвовал в восстановлении монастыря Сурб-Хач в Ростове, а в Ереване, где был главным архитектором, прославился тем, что создал проект знаменитого института древних рукописей Матенадарана.
Архитектор жил в Ростове с 1900 по 1924 год в небольшом двухэтажном здании, которое сильно пострадало во время войны. А в двухтысячных годах здесь случился пожар – с тех пор дом пустует и с недавних пор признан аварийным. И это при том, что здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Внук архитектора, Марк Григорян, несколько раз просил городские власти сохранить дом, но ответа не получил. Сейчас здание стоит без крыши и прикрыто баннером, который частично порвался и оголяет части дома, пострадавшие от пожаров.
Здание расположено по адресу: переулок Братский, 39. Завод начал работать в еще 1880 году и принадлежал Василию Ивановичу Фандееву. Здесь изготавливали портландский цемент, гончарные и дымовые трубы, огнеупорный кирпич, печные изразцы печные, стенные и разные терракотовые изделия. Кроме этого завод обустраивал канализации и водопроводы, делал бетонные трубы, своды, лестницы, помойные ямы, полы из лещадок, мраморно-мозаичные ванны, полы, подоконники, лестницы и многое другое, что полезно для частной и городской инфраструктуры.
В 1894 завод Фандеева был награжден серебрянной медалью на Воронежской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке.
Это здание бывшего доходного дома госпожи М.Ф. Кофус, которое построили 1904 году, на Шаумяна, 48 не заметить сложно. Оно является одним из памятников исчезающего исторического Ростова.
Дом был построен вместо двухэтажного здания, на первом этаже которого находился трактир. Считается, что реконструкцией и надстройкой занимался знаменитый архитектор Леонид Эберг, который приехал в Ростов в 1911 году. Работы завершили в 1912 году. После эвакуации Варшавского университета (ныне Южного федерального) в доме госпожи Кофус проживали ученые и профессора. Правда, после прихода советской власти они подверглись репрессиям.
Сейчас здание носит статус объекта культурного наследия регионального значения, но несмотря на то, что находится не так далеко от мэрии, его ремонтом никто не занимается – дом внесен в список аварийных.
Здание расположено в Ростове в переулке Семашко, 32/68. Общество Взаимного Кредита приказчиков Ростова-на-Дону было образовано в 1871 году, и только почти через 20 лет было принято решение о строительстве собственного здания. В 1890-х годах началось строительство между улицами Темерницкой и Казанской, ныне Серафимовича. Архитектором здания был Владимир Шкитко. Это по его проекту было построено здание Института водного транспорта имени Г. Я. Седова.
В 1902 году ремонтные работы были полностью завершены и клуб стал местом проведения балов, маскарадов и праздничных вечеров. В стенах этого здания выступали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов и Владимир Маяковский, здесь проходил I съезд Советов Донской республики. В 1930-х годах здание принадлежало «Театру музыкальной комедии». В эти же годы была и первая реконструкция – с тех пор прошло почти сто лет, здание сильно обветшало.
Этот старинный дом на Московской, 72 еще называют «домом с ангелами». Его в конце девятнадцатого века построили два богатых купца – Беньямин Кисин и Исаак Фроймович, которые торговали мануфактурой и готовым платьем. Новое здание служило торговым домом, на втором этаже которого в квартирах жили люди. Самым знаменитым жильцом считается врач Гурари Фабиан Натанович – он лечил кожные и некоторые другие заболевания рентгеновскими лучами. Прямо в его квартире стояла рентгеновская установка.
Доходный дом наследников Максима прославился и в литературе. Именно здесь находилось адресное бюро, которое упоминается в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Оно проработало до конца 1990-х годов.
Во время Великой Отечественной войны часть его была уничтожена от попадания бомбы. А сейчас оно стало местом, где ночуют бездомные. Недавно в здании сняли металлические лестничные ограды.
И все жеу этого здания из списка аварийных домов Ростова самое ясное будущее – в ближайшие годы дом с ангелами на Московской станет музеем истории города.