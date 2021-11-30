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Товарищ Моргенштерна рассказал о юности музыканта

30 ноября 2021, 19:26
Фото: pxhere.com
Друг рэпера со школы, выразивший желание сохранить анонимность, рассказал о юности Моргенштерна. По его словам, Алишер стал увлекаться музыкой, когда проходил обучение в гимназии в Уфе.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на iReactor. Приятель певца отметил, что в местных заведениях Уфы Алишер начал выступать в младших классах. Он сказал, что музыкант начал с рока. Во время обучения в школе будущий известный рэпер игнорировал форму, выпивал, курил, пропускал уроки, у него были длинные волосы.

Помимо этого, Алишер катался на скейтборде и один раз получил перелом в двух местах. Друг музыканта сообщил, что артист с детства показывал амбициозность. Отмечается, что Моргенштерн - реальная фамилия. Ранее у него была фамилия по отцу, но в 14 лет, при получении паспорта, он поменял ее на фамилию матери.

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