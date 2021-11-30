Товарищ Моргенштерна рассказал о юности музыканта

Помимо этого, Алишер катался на скейтборде и один раз получил перелом в двух местах. Друг музыканта сообщил, что артист с детства показывал амбициозность. Отмечается, что Моргенштерн - реальная фамилия. Ранее у него была фамилия по отцу, но в 14 лет, при получении паспорта, он поменял ее на фамилию матери.