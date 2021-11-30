Товарищ Моргенштерна рассказал о юности музыканта

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на iReactor. Приятель певца отметил, что в местных заведениях Уфы Алишер начал выступать в младших классах. Он сказал, что музыкант начал с рока. Во время обучения в школе будущий известный рэпер игнорировал форму, выпивал, курил, пропускал уроки, у него были длинные волосы.
Помимо этого, Алишер катался на скейтборде и один раз получил перелом в двух местах. Друг музыканта сообщил, что артист с детства показывал амбициозность. Отмечается, что Моргенштерн - реальная фамилия. Ранее у него была фамилия по отцу, но в 14 лет, при получении паспорта, он поменял ее на фамилию матери.