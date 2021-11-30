В ДГТУ состоится родительский форум, посвящённый профориентации подростков

В виду этого на форуме будут рассмотрены вопросы и проблемы, которые касаются педагогического и воспитательного процесса самоопределения детей. Бесарион Месхи также выразил надежду на то, что данный форум станет площадкой, на которой как родители, так и педагоги смогут обсудить наиболее важные вопросы современного образовательного процесса.