В ДГТУ состоится родительский форум, посвящённый профориентации подростков

Встреча состоится в онлайн-формате, темой встречи станет «Профессии, которые выбирают наши дети. Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении подростка». В рамках форума участникам предстоит узнать, какие профессии на рынке труда будут наиболее актуальны, какие компетенции следует изучать и развивать в период обучения в школе, а также с какими проблемами сталкиваются дети в профориентации.
Во встрече также примет участие депутат Госдумы Лариса Тутова, которая в прямом эфире ответит на вопросы родителей. Она также расскажет о том, как помочь ребенку сделать выбор профессии и как научить его овладевать новыми знаниями, а также творчески мыслить.
Как отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, данная тематика очень важна, так как в большинстве случаев родители играют решающую роль в том, какую профессию выберет школьник, а также в развитии необходимых компетенций и навыков.
В виду этого на форуме будут рассмотрены вопросы и проблемы, которые касаются педагогического и воспитательного процесса самоопределения детей. Бесарион Месхи также выразил надежду на то, что данный форум станет площадкой, на которой как родители, так и педагоги смогут обсудить наиболее важные вопросы современного образовательного процесса.
Также в рамках запланированного форума родители и педагоги образовательных организаций Ростовской области встретятся на круглых столах, темами которых станут: «Особенности профессионального самоопределения современных подростков: ресурсы и риски», «Выбор профессии без стресса» и другие.
Открытие мероприятия состоится 2 декабря в 10.00 мск в Медиапарке ДГТУ. Трансляции мероприятий будут доступны по ссылкам https://youtu.be/VlARxmz3_kE , https://vk.com/donstu , https://vk.com/welcome_donstu .