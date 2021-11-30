В лесополосах на севере Ростовской области массово уничтожают деревья

«В Кашарском районе есть крупные землепользователи. Пока не будем называть их имена, это известные люди. Они специально приобрели даже технику для корчевания деревьев. И мало того, что в регионе распахиваются целинные земли, бесконтрольно вносятся удобрения, так сейчас еще и уничтожают взрослые деревья, которые сформировались, — констатирует Евгений Аведов. — Доходит до того, что бабушке в селе уже негде пасти свой личный скот. В погоне за урожаем аграрии задействовали все сельхозугодия, а теперь замахнулись и на лесополосы».