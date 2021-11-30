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В лесополосах на севере Ростовской области массово уничтожают деревья

30 ноября 2021, 13:43
Фото: минприродыро.рф
В то время, как на восстановление лесополос Ростовской области из бюджета выделяют огромные финансы, в северных районах региона за счет вырубки деревьев в лесополосах, увеличивают посевные площади, сообщил RostovGazeta эколог Евгений Аведов.

Урожай любой ценой

Он рассказывает, что в погоне за урожаем, для увеличения посевных площадей, землепользователи северных районов Ростовской области придумали новую хитрую методику. С двух краев лесополосы сельхозпроизводители выкорчевывают деревья, уменьшая, тем самым, ширину лесополос. А освободившиеся земли — распахивают.

«На этих участках десятки лет ничего не выращивалось. Конечно же, здесь земли очень плодородные. Однако лесополосы становятся узкими. Это очень странно в то время, когда на их сохранение и восстановление в регионе выделяются колоссальные финансы. Да и в советские времена не зря же были потрачены огромные суммы денег на то, чтобы создать лесополосы, столь необходимые для зоны рискованного земледелия», — отмечает Аведов.

Он добавляет, что сужение лесополос происходит с молчаливого согласия администраций муниципалитетов. Особенно остро этот вопрос стоит в Кашарском районе. Но и других северных районах Дона, в числе которых Чертковский и Миллеровский, происходит тоже самое.

«В Кашарском районе есть крупные землепользователи. Пока не будем называть их имена, это известные люди. Они специально приобрели даже технику для корчевания деревьев. И мало того, что в регионе распахиваются целинные земли, бесконтрольно вносятся удобрения, так сейчас еще и уничтожают взрослые деревья, которые сформировались, — констатирует Евгений Аведов. — Доходит до того, что бабушке в селе уже негде пасти свой личный скот. В погоне за урожаем аграрии задействовали все сельхозугодия, а теперь замахнулись и на лесополосы».

Фото: «Зеленый регион» Алексей Лебедев

Личные связи

Эколог добавляет, что несколько лет назад представители ОНФ выявили очевидные нарушения в Ростовской области, и в частности, в Семикаракорском районе. Но эта тема внезапно затихла. Собеседник не исключает, что сработали некие «личные связи».

«Да и сейчас на местных активистов, поднимающих этот вопрос, оказывается давление. Им угрожают вплоть до увольнения с работы. А наши села и так малочисленны, с работой в них тяжело. Люди боятся. Происходящее им объясняют якобы чисткой лесополос. Но позвольте. Чистка — это когда вывозят упавшее дерево, или сухие ветки. А когда с боков срезают здоровые деревья — это уменьшение площади лесополосы», — убежден Евгений Аведов.

Эколог не понимает, почему региональные министерства и ведомства, в том числе и Лесное хозяйство, не обращают никакого внимания на происходящее?

Фото: vk.com / ОНФ | Ростовская область

«Почему такая странная сегрегация в обществе? Если человек срубит дерево в городе, ему насчитают огромные штрафы. А в селах мы видим, что можно массово уничтожать деревья? Получается, как в известном фразеологизме «Что позволено Юпитеру, не позволено быку?» — возмущается Евгений Аведов.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области умирает краснокнижная флора и фауна.

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