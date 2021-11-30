В пострадавших районах Ростовской области 30 ноября восстанавливают уличное освещение

Буря, пронесшаяся по Ростовской области, в ночь на вторник, 30 ноября, стала причиной повреждений 70 шкафов управления уличным освещением и перебоев в их работе, кроме того ветер оборвал электрические линии на двух улицах города.
Сейчас экстренные службы заняты ликвидацией последствий непогоды и восстанавливают работу городского освещения.
Вместе с этим экстренные службы получили около 30 сообщений о необходимости ликвидировать последствия обрушения деревьев и ветвей. Опилом поврежденных растений и разбором завалов в настоящий момент заняты восемь сотрудников, и задействованы три единицы техники.
Ранее в Ростове управление ГО и ЧС предупредило жителей город о возможности повторения бури в ночь на 1 декабря. УМЧС напомнили горожанам, что скорость ветра ночью может достичь 32 метров в секунду, а город может накрыть ливнями.