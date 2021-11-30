В пострадавших районах Ростовской области 30 ноября восстанавливают уличное освещение

Вместе с этим экстренные службы получили около 30 сообщений о необходимости ликвидировать последствия обрушения деревьев и ветвей. Опилом поврежденных растений и разбором завалов в настоящий момент заняты восемь сотрудников, и задействованы три единицы техники.