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В пострадавших районах Ростовской области 30 ноября восстанавливают уличное освещение

30 ноября 2021, 17:53
Фото: vk.com/blagotaganrog
В Таганроге после вчерашней бури продолжается ликвидация последствий непогоды, об этом МКУ «Благоустройство» сообщили в соцсетях.

Буря, пронесшаяся по Ростовской области, в ночь на вторник, 30 ноября, стала причиной повреждений 70 шкафов управления уличным освещением и перебоев в их работе, кроме того ветер оборвал электрические линии на двух улицах города.

Сейчас экстренные службы заняты ликвидацией последствий непогоды и восстанавливают работу городского освещения.

Вместе с этим экстренные службы получили около 30 сообщений о необходимости ликвидировать последствия обрушения деревьев и ветвей. Опилом поврежденных растений и разбором завалов в настоящий момент заняты восемь сотрудников, и задействованы три единицы техники.

Ранее в Ростове управление ГО и ЧС предупредило жителей город о возможности повторения бури в ночь на 1 декабря. УМЧС напомнили горожанам, что скорость ветра ночью может достичь 32 метров в секунду, а город может накрыть ливнями.

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#Новости#Происшествия
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