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В РФ создадут федеральную организацию виноделов и виноградарей

30 ноября 2021, 08:51
Фото: pxhere.com
Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов займется разработкой стандартов для отечественных производителей вина. Она будет сертификаты и лицензии.

Новая организация объединит крупнейших игроков российского винного рынка из разных регионов. Исполнительный секретарь правления ФСРО Дмитрий Киселев сообщил, что регистрация данной структуры пройдет в ближайшее время, пишет iz.ru.

По словам Киселева, после начала работы организации производителям вина уже не получится «играть в кошки-мышки» с Минсельхозом. За некачественный продукт обязательно будет наказание.

В рамках новой структуры на местах начнут работать дегустационные комиссии и территориальные советы. Последние займутся формулировкой стандартов, без которых для напитка нельзя будет получить статус вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Подобные напитки смогут выпускать исключительно члены ФСРО.

Эксперт отметил, что сейчас отрасль уже регулируется государственными стандартами. Организация введет дополнительные стандарты, которые повысят качество отечественного вина.

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