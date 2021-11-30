В РФ создадут федеральную организацию виноделов и виноградарей

Новая организация объединит крупнейших игроков российского винного рынка из разных регионов. Исполнительный секретарь правления ФСРО Дмитрий Киселев сообщил, что регистрация данной структуры пройдет в ближайшее время, пишет iz.ru.
По словам Киселева, после начала работы организации производителям вина уже не получится «играть в кошки-мышки» с Минсельхозом. За некачественный продукт обязательно будет наказание.
В рамках новой структуры на местах начнут работать дегустационные комиссии и территориальные советы. Последние займутся формулировкой стандартов, без которых для напитка нельзя будет получить статус вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Подобные напитки смогут выпускать исключительно члены ФСРО.
Эксперт отметил, что сейчас отрасль уже регулируется государственными стандартами. Организация введет дополнительные стандарты, которые повысят качество отечественного вина.