В РФ создадут федеральную организацию виноделов и виноградарей

В рамках новой структуры на местах начнут работать дегустационные комиссии и территориальные советы. Последние займутся формулировкой стандартов, без которых для напитка нельзя будет получить статус вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Подобные напитки смогут выпускать исключительно члены ФСРО.