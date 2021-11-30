В Ростове-на-Дону главная новогодняя елка будет выше новочеркасской на два метра

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко поделился планами украшения улиц Ростова к Новому году. По словам сити-менеджера в Ростове появятся не только световые арки, инсталляции и скульптуры, но и семь фотозон. Напомним, ранее на портале госзакупок появились две заявки на покупку и установку украшений и декораций к Новому году за 26,7 миллиона рублей.
Алексей Логвиненко сообщил, что в городе не только установят новогодние декорации, но и украсят парковые зоны. Кроме того, в центре города установят 24-метровую ель, которая станет главным украшением праздничных дней. До этого ожидалось, что самой высокой областной елкой станет центральная ель Новочеркасска, высота которой должна составить 22 метра.
Кроме того сити-менеджер рассказал, что украшения появятся и в парке на левом берегу Дона — его украсят праздничными баннерами и флагами, а также установят елку и фотозону в виде звезд. Особенным украшением станет световой фонтан, который будет открыт на месте музыкального фонтана, находящегося на зимней консервации.