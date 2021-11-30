В Ростове-на-Дону главная новогодняя елка будет выше новочеркасской на два метра

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко поделился планами украшения улиц Ростова к Новому году. По словам сити-менеджера в Ростове появятся не только световые арки, инсталляции и скульптуры, но и семь фотозон. Напомним, ранее на портале госзакупок появились две заявки на покупку и установку украшений и декораций к Новому году за 26,7 миллиона рублей.