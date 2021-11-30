VK запускает VK Музыку

VK Музыка доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo — сейчас новые пользователи могут приобрести её за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца. Подписка включает скидки на доставку еды и такси, онлайн-кинотеатр, образовательные ресурсы. При этом слушать музыку всё так же можно и в музыкальных разделах ВКонтакте и Одноклассников — с подпиской без ограничений или без подписки с рекламой.