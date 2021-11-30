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Власти Ростова рассказали почему последствия оползня не устранили до конца ноября

30 ноября 2021, 11:16
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова-на-Дону назвали причины, из-за которых последствия жуткого оползня на Тувинском все еще устраняются, об этом говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, что об оползне стало известно 21 ноября. Тогда один из жителей переулка Тувинского сообщил, что после серьезной коммунальной аварии между домами 29 и 47 образовался большой провал, который угрожал целостности расположенных там строений.

Сегодня, 30 ноября, на сайте администрации Ростова появилось сообщение с объяснением причин, по которым последствия оползня до сих пор не устранялись.

«Специалисты ждали, когда осядет почва, чтобы была возможность проложить подъездные пути для спецтехники к месту оползня», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что все работы будут выполнены «Ростовводоканалом», так как рядом проходят водопроводные сети. Известно, что вопрос находится на контроле администрации Ростова.

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