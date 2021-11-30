Власти Ростова рассказали почему последствия оползня не устранили до конца ноября

Напомним, что об оползне стало известно 21 ноября. Тогда один из жителей переулка Тувинского сообщил, что после серьезной коммунальной аварии между домами 29 и 47 образовался большой провал, который угрожал целостности расположенных там строений.
Сегодня, 30 ноября, на сайте администрации Ростова появилось сообщение с объяснением причин, по которым последствия оползня до сих пор не устранялись.
«Специалисты ждали, когда осядет почва, чтобы была возможность проложить подъездные пути для спецтехники к месту оползня», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что все работы будут выполнены «Ростовводоканалом», так как рядом проходят водопроводные сети. Известно, что вопрос находится на контроле администрации Ростова.