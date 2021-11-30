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Зима в Ростовской области начнется с сильных дождей, мокрого снега и гололеда

30 ноября 2021, 07:46
Фото: pexels.com
зима ростов
В Ростовской области начало зимы будет теплым и начнутся сильные осадки, проинформировала представитель ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова.

В эфире радио «ФМ-на Дону» она заявила, что первые 10 дней декабря будут теплыми. Но вместе с этим выпадет снег и начнутся ливни.

Местами может образоваться гололед. В дневное время температура будет варьироваться от 0 до +7 градусов, в южных районах она может подняться до +12 градусов.

В дальнейшем в регионе прогнозируются заморозки.

Напомним, что из-за сильного ветра в Ростове повалило остановку, а также рухнули несколько деревьев. Кроме того, произошло несколько автоаварий из-за ухудшения видимости.

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