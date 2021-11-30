Зима в Ростовской области начнется с сильных дождей, мокрого снега и гололеда

В эфире радио «ФМ-на Дону» она заявила, что первые 10 дней декабря будут теплыми. Но вместе с этим выпадет снег и начнутся ливни.
Местами может образоваться гололед. В дневное время температура будет варьироваться от 0 до +7 градусов, в южных районах она может подняться до +12 градусов.
В дальнейшем в регионе прогнозируются заморозки.
Напомним, что из-за сильного ветра в Ростове повалило остановку, а также рухнули несколько деревьев. Кроме того, произошло несколько автоаварий из-за ухудшения видимости.