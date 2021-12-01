Больницам Ростовской области направят 12 млн рублей на закупку кислорода в декабре

Сообщается, что деньги будут направлены из регионального бюджета, такое распоряжение отдал губернатор области Василий Голубев. Деньги направят на закупку дополнительных кислородных баллонов и концентратов медицинского кислорода, который позже поставят в несколько больниц Ростовской области.
Почти 8 миллионов рублей будут направлены для закупки дополнительных аппаратов ИВЛ для центральной больницы Октябрьского района. Бюджетные деньги также предусмотрены и на закупку оборудования для центральной больницы Неклиновского района.
Ранее сообщалось, что поставщик кислорода в больницы Ростовской области приостановил работу до 3 декабря.