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Больницам Ростовской области направят 12 млн рублей на закупку кислорода в декабре

1 декабря 2021, 13:39
Фото: mil.ru
Власти Ростовской области выделят больницам более 12 миллионов рублей на закупку кислорода, сообщается на сайте правительства региона.

Сообщается, что деньги будут направлены из регионального бюджета, такое распоряжение отдал губернатор области Василий Голубев. Деньги направят на закупку дополнительных кислородных баллонов и концентратов медицинского кислорода, который позже поставят в несколько больниц Ростовской области.

Почти 8 миллионов рублей будут направлены для закупки дополнительных аппаратов ИВЛ для центральной больницы Октябрьского района. Бюджетные деньги также предусмотрены и на закупку оборудования для центральной больницы Неклиновского района.

Ранее сообщалось, что поставщик кислорода в больницы Ростовской области приостановил работу до 3 декабря.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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