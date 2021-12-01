Глава Дубовского района отделалась штрафом после скандала с водонапорными башнями

С чиновницы официально сняли обвинение о злоупотреблении полномочиями, поскольку Наталья Кириллова не подписывала акты приема башен и пыталась ликвидировать нанесенный бюджету ущерб с помощью претензий к поставщику и оказания материальной помощи детскому центру.
Напоминаем, ранее глава Дубовского района Нина Кириллова проходила фигурантом по делу о крупной закупке водонапорных башен ненадлежащего качества. Этот контракт причинил районному и областному бюджету ущерб в размере 11,9 миллиона рублей, теперь чиновница заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей, об этом сообщил портал «Панорама».
В 2017 году компания «ЮгСтройПром» поставила в районы Ростовской области 19 водонапорных башен, 11 из которых не соответствовали требованиям эксплуатации. В течение предыдущих двух лет несколько глав районов Ростовской области стали фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий. Из-за преступного сговора без качественного водоснабжения остались несколько населенных пунктов, а ущерб бюджету составил более 3,6 миллиона рублей. Ранее по аналогичному делу состоялся суд над бывшим заместителем главы Верхнедонского района, ему присудили штраф в размере 40 тысяч рублей после закупки башен у того же подрядчика.