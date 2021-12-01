rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры Ростовской области

1 декабря 2021, 12:22
Фото: freepik/ freepik.com
В Ростовской области в 2021 году проживают более 1,1 миллиона жителей пенсионного возраста. Кто они, и на какие льготы могут претендовать, выясняла RostovGazeta.

Кто может претендовать на социальную помощь?

В первую очередь льготами, как регионального, так и федерального уровня могут пользоваться инвалиды и герои Великой Отечественной войны, участники других вооруженных конфликтов, блокадники Ленинграда, а также «чернобыльцы» и граждане, приравненные к ним по статусу.

Также получателями соцльгот становятся почетные доноры, ветераны труда, труженики тыла, жертвы репрессий, а также граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет, и предпенсионеры. Кроме них в список входят отдельные категории граждан, нуждающиеся в компенсации расходов на капремонт общедомового имущества и жилищной субсидии.

Какие льготы доступны жителям Ростовской области?

Жители региона, находящиеся в предпенсионном возрасте, с 2018 года могут получать налоговые вычеты и другие типы компенсационных выплат. Например, претендовать на налоговый вычет на величину кадастровой стоимости шести соток земли и освобождение от уплаты имущественного и земельного налога. Кроме того для мужчин возрастом до 65 лет и женщин возрастом до 60 лет есть возможность пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу.

Одинокие люди старше 70 лет или проживающие в семье с инвалидами I и II группы получают возмещение расходов на уплату взносов на капремонт, размер возмещения составляет 50%. В случае, если одинокий пожилой человек достиг восьмидесятилетия или проживает в семье с неработающими инвалидами, размер компенсации взносов составит полную сумму уплаченных средств.

Кроме того пенсионеры имеют право на компенсацию газификации жилья, объем которой составит не более 50% от ее стоимости, а максимальная сумма материальной помощи не может превышать 20 тысяч рублей на одно домовладение или квартиру. Реализовать право на эту льготу могут ветераны и участники Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла и инвалиды I и II групп. При этом компенсацию возможно получить только в том случае, если населенный пункт имеет газораспределительные сети.

Фото: rostov-gorod.ru

Вместе с этим пенсионеры при предъявлении удостоверений инвалида войны, льготника, «чернобыльца» или справки ВТЭК получают единый социальный проездной билет, стоимость которого в Ростовской области с 1 февраля 2021 года составляет 287 рублей.

Какие дополнительные льготы могут получить ветераны труда?

После выхода на пенсию ветераны труда могут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание в тех медучреждениях, к которым их прикрепили в период профессиональной деятельности. В список услуг входит и бесплатная стоматология, в том числе изготовление и обслуживание зубных протезов, исключая расходы на драгоценные металлы и металлокерамику.

Кроме того эта категория граждан имеет возможность получить средства на оплату твердого топлива в пределах нормативов, а также компенсации 50% стоимости абонентской платы на услуги связи, радио и телевизионной антенны.

Какими льготами пользуются труженики тыла?

Эта категория граждан получает ту же социальную помощь, что и ветераны труда, но дополнительно могут рассчитывать на возмещение 50% стоимости лекарственных рецептурных препаратов, бесплатное обеспечение протезами, а также преимущественное право приема в дома-интернаты. Кроме того труженики тыла могут получить соцпомощь на дому вне очереди.

Как оформить льготы?

Если пенсионер имеет отношение к льготным категориям граждан, то он может оформить документы в МФЦ, на портале Госуслуги или же посетить отдел соцзащиты населения, где сотрудники смогут предоставить полную и подробную консультацию. В некоторых случаях возможно вызвать сотрудников социальных служб на дом.

Фото: KamranAydinov/freepik.com

Кто пользуется льготами в 2021 году?

К 1 ноября текущего года в Ростовской области на учете состояли 278,5 тысяч федеральных и 377 тысяч региональных льготников.

Средний размер выплат на оплату коммунальных услуг составил немногим больше 762 рублей.

Почетные доноры с 2015 года получают ежегодную выплату, размер которой в 2021 году составил 15,1 тысячи рублей.

Вместе с этим социальный отчет сообщает, к 1 ноября компенсацию за взносы на капремонт получают более 37 тысяч жителей региона.

Материалы по теме
На какие соцвыплаты могут рассчитывать многодетные и малоимущие и как их получитьСколько стоит содержание в домах престарелых в Ростовской области и как туда попастьДиректор дома для престарелых Ростова рассказала, как пенсионеры заражаются COVID-19
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00