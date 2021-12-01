На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры Ростовской области

В первую очередь льготами, как регионального, так и федерального уровня могут пользоваться инвалиды и герои Великой Отечественной войны, участники других вооруженных конфликтов, блокадники Ленинграда, а также «чернобыльцы» и граждане, приравненные к ним по статусу.
Также получателями соцльгот становятся почетные доноры, ветераны труда, труженики тыла, жертвы репрессий, а также граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет, и предпенсионеры. Кроме них в список входят отдельные категории граждан, нуждающиеся в компенсации расходов на капремонт общедомового имущества и жилищной субсидии.
Жители региона, находящиеся в предпенсионном возрасте, с 2018 года могут получать налоговые вычеты и другие типы компенсационных выплат. Например, претендовать на налоговый вычет на величину кадастровой стоимости шести соток земли и освобождение от уплаты имущественного и земельного налога. Кроме того для мужчин возрастом до 65 лет и женщин возрастом до 60 лет есть возможность пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу.
Одинокие люди старше 70 лет или проживающие в семье с инвалидами I и II группы получают возмещение расходов на уплату взносов на капремонт, размер возмещения составляет 50%. В случае, если одинокий пожилой человек достиг восьмидесятилетия или проживает в семье с неработающими инвалидами, размер компенсации взносов составит полную сумму уплаченных средств.
Кроме того пенсионеры имеют право на компенсацию газификации жилья, объем которой составит не более 50% от ее стоимости, а максимальная сумма материальной помощи не может превышать 20 тысяч рублей на одно домовладение или квартиру. Реализовать право на эту льготу могут ветераны и участники Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла и инвалиды I и II групп. При этом компенсацию возможно получить только в том случае, если населенный пункт имеет газораспределительные сети.
Вместе с этим пенсионеры при предъявлении удостоверений инвалида войны, льготника, «чернобыльца» или справки ВТЭК получают единый социальный проездной билет, стоимость которого в Ростовской области с 1 февраля 2021 года составляет 287 рублей.
После выхода на пенсию ветераны труда могут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание в тех медучреждениях, к которым их прикрепили в период профессиональной деятельности. В список услуг входит и бесплатная стоматология, в том числе изготовление и обслуживание зубных протезов, исключая расходы на драгоценные металлы и металлокерамику.
Кроме того эта категория граждан имеет возможность получить средства на оплату твердого топлива в пределах нормативов, а также компенсации 50% стоимости абонентской платы на услуги связи, радио и телевизионной антенны.
Эта категория граждан получает ту же социальную помощь, что и ветераны труда, но дополнительно могут рассчитывать на возмещение 50% стоимости лекарственных рецептурных препаратов, бесплатное обеспечение протезами, а также преимущественное право приема в дома-интернаты. Кроме того труженики тыла могут получить соцпомощь на дому вне очереди.
Если пенсионер имеет отношение к льготным категориям граждан, то он может оформить документы в МФЦ, на портале Госуслуги или же посетить отдел соцзащиты населения, где сотрудники смогут предоставить полную и подробную консультацию. В некоторых случаях возможно вызвать сотрудников социальных служб на дом.
К 1 ноября текущего года в Ростовской области на учете состояли 278,5 тысяч федеральных и 377 тысяч региональных льготников.
Средний размер выплат на оплату коммунальных услуг составил немногим больше 762 рублей.
Почетные доноры с 2015 года получают ежегодную выплату, размер которой в 2021 году составил 15,1 тысячи рублей.
Вместе с этим социальный отчет сообщает, к 1 ноября компенсацию за взносы на капремонт получают более 37 тысяч жителей региона.