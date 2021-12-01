На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры Ростовской области

Кроме того пенсионеры имеют право на компенсацию газификации жилья, объем которой составит не более 50% от ее стоимости, а максимальная сумма материальной помощи не может превышать 20 тысяч рублей на одно домовладение или квартиру. Реализовать право на эту льготу могут ветераны и участники Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла и инвалиды I и II групп. При этом компенсацию возможно получить только в том случае, если населенный пункт имеет газораспределительные сети.