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Общепит в Ростовской области ожидает введение локдауна с января 2022 года

1 декабря 2021, 14:26
Фото: pexels.com
локдаун
В Ростовской области отельеры и рестораторы спрогнозировали новые ограничения на новогодние праздники, прозвучало на пресс-конференции.

По словам бизнесменов, причиной может стать новый штамм «омикрон». Они не исключают вероятности, что будут ведены жесткие ограничения, которые действовали в ноябре.

Из-за этого представители индустрии попросили правительство региона объяснить, как будет организована работа. Они заявляют, что из-за локдауна в ноябре резко сократилась выручка заведений.

Глава Федерации рестораторов и отельеров по Ростовской области Карина Шатворян переживает, что ограничения на праздники могут ввести внезапно, что усугубит ситуацию. По ее мнению, это может привести к негодованию среди жителей региона.

Но каких-либо конкретных решений по поводу этого периода принято еще не было.

Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что жителей Ростовской области не получается заставить носить маски.

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#Новости#Коронавирус#Илья Ульянов#Общество
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