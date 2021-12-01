Общепит в Ростовской области ожидает введение локдауна с января 2022 года

По словам бизнесменов, причиной может стать новый штамм «омикрон». Они не исключают вероятности, что будут ведены жесткие ограничения, которые действовали в ноябре.
Из-за этого представители индустрии попросили правительство региона объяснить, как будет организована работа. Они заявляют, что из-за локдауна в ноябре резко сократилась выручка заведений.
Глава Федерации рестораторов и отельеров по Ростовской области Карина Шатворян переживает, что ограничения на праздники могут ввести внезапно, что усугубит ситуацию. По ее мнению, это может привести к негодованию среди жителей региона.
Но каких-либо конкретных решений по поводу этого периода принято еще не было.
Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что жителей Ростовской области не получается заставить носить маски.