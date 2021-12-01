Реорганизацию системы здравоохранения в Ростовской области начнут в 2022 году

Это стало известно в ходе встречи губернатора области Василия Голубева с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.
Сейчас донское здравоохранение включает в себя 273 реорганизации, в том числе 141 муниципальную, еще 35 областных и 2 федеральных, а также 95 организаций - негосударственных или других форм собственности.
Василий Голубев сообщил, что в регионе решение о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в госсобственность уже принято. К реализации приступят в 2022 году, сейчас же ведется подготовительная работа.
Ранее стало известно, что больницам в Ростовской области направят 12 млн рублей на закупку кислорода в декабре.