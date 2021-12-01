«Россети» восстановили энергоснабжение у 90% потребителей после урагана на Кубани

По данным на 17:00 по Москве свет был возвращен более чем 90% потребителей, которые остались без электроэнергии вследствие непогоды.
Специалисты в особом режиме работы ведут работу над устранением последствий урагана в ряде районов Кубани и Адыгеи. Как сообщалось ранее, больше других от стихии досталось юго-западным и центральным районам региона, Черноморскому побережью, Краснодарскому краю. Дождь, мощный ветер с порывами до 30-36 м/с, а также падение деревьев привели к технологическим нарушениям на ЛЭП.
В общей сложности в проведении работ по восстановлению на энергообъектах в зоне ответственности предприятия «Россети Кубань» (в основном районы и села) участвовали 283 бригады энергетиков и организаций- подрядчиков в составе 915 человек и 339 единиц спецтехники. Для быстрого подсоединения к системе электроснабжения социально значимых объектов было использовано 33 передвижных резервных источника энергоснабжения (РИСЭ).