«Россети» восстановили энергоснабжение у 90% потребителей после урагана на Кубани

Специалисты в особом режиме работы ведут работу над устранением последствий урагана в ряде районов Кубани и Адыгеи. Как сообщалось ранее, больше других от стихии досталось юго-западным и центральным районам региона, Черноморскому побережью, Краснодарскому краю. Дождь, мощный ветер с порывами до 30-36 м/с, а также падение деревьев привели к технологическим нарушениям на ЛЭП.