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Совфед рассказал, почему Лукашенко признал Крым

1 декабря 2021, 11:56
Фото: kremlin.ru
Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верное решение, признав полуостров Крым территорией РФ.

По информации NEWS.ru, он подчеркнул, что глава белорусского государства смог лично ощутить всю враждебность Украины по отношению к своей стране за 1,5 года. По его словам, это и помогло Лукашенко понять отношение Украины к Крыму.

Цеков, отвечая на вопрос, не слишком ли долго Лукашенко принимал подобное решение, вспомнил пословицу: «Лучше поздно, чем никогда».

Ранее лидер Белоруссии признал, что де-факто и де-юре Крым — это территория России. Отмечается, что прилет Лукашенко на полуостров подтвердит данное высказывание.

Помимо этого, теперь авиакомпания «Белавия» может приступать к полетам из столицы Белоруссии в Симферополь, поскольку страна признала Крым российским регионом.

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