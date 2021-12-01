Совфед рассказал, почему Лукашенко признал Крым

По информации NEWS.ru, он подчеркнул, что глава белорусского государства смог лично ощутить всю враждебность Украины по отношению к своей стране за 1,5 года. По его словам, это и помогло Лукашенко понять отношение Украины к Крыму.
Цеков, отвечая на вопрос, не слишком ли долго Лукашенко принимал подобное решение, вспомнил пословицу: «Лучше поздно, чем никогда».
Ранее лидер Белоруссии признал, что де-факто и де-юре Крым — это территория России. Отмечается, что прилет Лукашенко на полуостров подтвердит данное высказывание.
Помимо этого, теперь авиакомпания «Белавия» может приступать к полетам из столицы Белоруссии в Симферополь, поскольку страна признала Крым российским регионом.