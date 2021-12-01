Торговая сеть «Пятёрочка» готова исполнить миллион желаний

«Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И конечно же, этот праздник не обходится без подарков для любимых. «Пятёрочка» тоже подготовила подарки для своих любимых гостей – более 50 миллионов рублей на исполнение желаний!» – заявил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.