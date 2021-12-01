Торговая сеть «Пятёрочка» готова исполнить миллион желаний

Торговая сеть будет каждый день разыгрывать 1 000 призов на сумму 1 000 рублей, а также один приз в размере 100 000 рублей. При этом один раз в неделю будут определять победителя и обладателя суперприза – одного миллиона рублей.
Акция в «Пятёрочке» началась сегодня, 30 ноября. Завершится она 10 января 2022 года. К участию приглашают всех, кто зарегистрирован в программе лояльности «Выручай-карта». Желающему выиграть деньги нужно всего лишь зайти в личный кабинет в мобильном приложении торговой сети и нажать кнопку «Участвую».
За каждую покупку в любом магазине «Пятёрочки» либо в сервисе «Пятёрочка Доставка» на общую сумму от 555 рублей с использованием «Выручай-карты» участник акции будет накапливать «шансы» на выигрыш. Следовательно, чем больше покупок – тем больше «шансов».
Дополнительные «шансы» торговая сеть предусмотрела за покупку продукции партнеров под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, а также нектаров и соков «Добрый» на общую сумму не менее 200 рублей. Однако здесь есть важный момент: на доставку условие акции не распространяется.
Объявление получателей главных призов в один миллион рублей будет проходить еженедельно в период с 28 декабря по 1 февраля. Данные о ежедневных победителях акции будут размещены на официальном портале.
Руководство «Пятёрочки» проинформировало о том, что по результатам акции средства будут направлены на счет благотворительного фонда «Русь»: по три рубля за каждого зарегистрированного участника.
«Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И конечно же, этот праздник не обходится без подарков для любимых. «Пятёрочка» тоже подготовила подарки для своих любимых гостей – более 50 миллионов рублей на исполнение желаний!» – заявил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.
По его словам, все предпраздничные хлопоты по закупкам различных вкусных и свежих продуктов теперь будут для россиян еще более увлекательными, а главное – выгодными. «Пятёрочка» гарантирует новогодние сюрпризы тысячам своих гостей.