Ураганный ветер стихнет в Ростовской области только к выходным

В первый день зимы к вечеру пройдет небольшой снег с дождем, температура воздуха ночью достигнет +6 градусов. В четверг, 2 декабря, воздух прогреется днем до +5 градусов, также ожидается небольшой дождь и пасмурная погода, скорость ветра в этот день достигнет 9 метров в секунду.