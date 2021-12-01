Ураганный ветер стихнет в Ростовской области только к выходным

Ростовскую область начинает покидать ураган, пришедший из Турции. Сегодня, 1 декабря, скорость ветра до конца дня не будет достигать больше 19 метров в секунду. Напомним, что в начале недели ведер дул со скоростью 30-32 метра в секунду.
В первый день зимы к вечеру пройдет небольшой снег с дождем, температура воздуха ночью достигнет +6 градусов. В четверг, 2 декабря, воздух прогреется днем до +5 градусов, также ожидается небольшой дождь и пасмурная погода, скорость ветра в этот день достигнет 9 метров в секунду.
В пятницу и субботу столбики ртутного столба поднимутся на 10 градусов выше нуля, а скорость ветра в некоторых регионах Ростовской области достигнет максимум 10 метров в секунду. Ночью 3 и 4 декабря температура воздуха составит +5 градусов. В воскресенье, по сообщению гидрометцентра, в Ростовской области скорость ветра упадет до 5 метров в секунду. Днем термометры покажут значение в +7 градусов, ночью ожидается температура +3.