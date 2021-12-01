rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ураганный ветер стихнет в Ростовской области только к выходным

1 декабря 2021, 15:06
Фото: pexels.com
В Ростовской области уже в конце текущей недели порывы ветра стихнут, а воздух прогреется до +10 градусов, сообщают синоптики.

Ростовскую область начинает покидать ураган, пришедший из Турции. Сегодня, 1 декабря, скорость ветра до конца дня не будет достигать больше 19 метров в секунду. Напомним, что в начале недели ведер дул со скоростью 30-32 метра в секунду.

В первый день зимы к вечеру пройдет небольшой снег с дождем, температура воздуха ночью достигнет +6 градусов. В четверг, 2 декабря, воздух прогреется днем до +5 градусов, также ожидается небольшой дождь и пасмурная погода, скорость ветра в этот день достигнет 9 метров в секунду.

В пятницу и субботу столбики ртутного столба поднимутся на 10 градусов выше нуля, а скорость ветра в некоторых регионах Ростовской области достигнет максимум 10 метров в секунду. Ночью 3 и 4 декабря температура воздуха составит +5 градусов. В воскресенье, по сообщению гидрометцентра, в Ростовской области скорость ветра упадет до 5 метров в секунду. Днем термометры покажут значение в +7 градусов, ночью ожидается температура +3.

Материалы по теме
Холодная и ветреная погода ожидается в Ростове-на-Дону в воскресенье 21 ноябряСиноптики рассказали о сюрпризах погоды в Ростовской области в декабре в 2021 годуДождливая и холодная погода ожидается в Ростове-на-Дону в первый день зимы 1 декабря
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00