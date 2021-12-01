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В ДТП под Ростовом погибли три человека, включая ребёнка, 1 декабря

1 декабря 2021, 16:55
Фото: pixabay.com
На Северном обходе Ростова-на-Дону произошло крупное ДТП, в результате которого скончались от травм маленький ребенок и двое взрослых, сообщают в ГИБДД по Ростовской области.

На данный момент известно, что водитель Range Rover при попытке совершить обгон, зацепил Hyundai Accent, который ехал во встречном направлении. Затем произошло лобовое столкновение во встречный автомобиль марки ВАЗ-2115.

Напомним, что авария произошла на 8-м километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». В результате аварии погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2115, в числе которых был маленький ребенок, также травмы получил еще один пассажир машины.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области школьник взял у матери машину и устроил аварию с пострадавшими.

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#Новости#Происшествия
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