В ДТП под Ростовом погибли три человека, включая ребёнка, 1 декабря

На данный момент известно, что водитель Range Rover при попытке совершить обгон, зацепил Hyundai Accent, который ехал во встречном направлении. Затем произошло лобовое столкновение во встречный автомобиль марки ВАЗ-2115.
Напомним, что авария произошла на 8-м километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». В результате аварии погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2115, в числе которых был маленький ребенок, также травмы получил еще один пассажир машины.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области школьник взял у матери машину и устроил аварию с пострадавшими.