В России подготовили законопроект о снижении административной нагрузки на бизнес

Сайт regnum.ru приводит слова Исаевича о том, что подготовленный проект включает в себя четыре инициативы, соединение которых должно дать синергетический эффект. Первая инициатива связана с «правом на ошибку» со стороны предпринимателя. При первом нарушении, если никому не был причинен вред, штраф не нужен, достаточно ограничиться предупреждением и разъяснением. Вторая инициатива связана с размером штрафа для микро- и малых предприятий: он должен быть таким же, как для ИП. Исаевич подчеркнул, что если в КоАП не прописана категория ИП, то назначается штраф на сумму не более половины от штрафа для юрлица.