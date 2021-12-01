В России подготовили законопроект о снижении административной нагрузки на бизнес

Сайт regnum.ru приводит слова Исаевича о том, что подготовленный проект включает в себя четыре инициативы, соединение которых должно дать синергетический эффект. Первая инициатива связана с «правом на ошибку» со стороны предпринимателя. При первом нарушении, если никому не был причинен вред, штраф не нужен, достаточно ограничиться предупреждением и разъяснением. Вторая инициатива связана с размером штрафа для микро- и малых предприятий: он должен быть таким же, как для ИП. Исаевич подчеркнул, что если в КоАП не прописана категория ИП, то назначается штраф на сумму не более половины от штрафа для юрлица.
Еще одна инициатива связана с тем, чтобы не накладывать штраф и на юридическое лицо, и на должностное, если вина лежит на работнике. Таким образом удастся уйти от двойной ответственности за одну и ту же ошибку. Наконец, предлагается ввести модель «одна проверка — одна санкция», что означает, что штрафы не должны суммироваться в рамках одного контрольного мероприятия.
По словам Исаевича, изменения в административном кодексе дадут возможность сделать условия ведения бизнеса в России более комфортными, а также улучшат взаимодействие органов власти и бизнес-сообщества. Исаевич поблагодарил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина за то, что он поддержал предложения, которые помогут выстраивать партнерские отношения власти и бизнеса в новом формате.
В настоящее время на большинство плановых проверок введен мораторий с целью снизить нагрузку на бизнес в условиях пандемии. В августе этого года президент Владимир Путин заявил о возможности его продления на следующий год. Данную меру впервые утвердили в апреле 2020 года до конца года. Осенью Владимир Путин выступил за продление моратория на 2021 год.