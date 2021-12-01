В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за урагана на 1 декабря

Posted 1 декабря 2021, 07:32
Published 1 декабря 2021, 07:32
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
В регионе, в том числе Таганрогском заливе, ожидаются ливни и грозы. Порывы западного ветра будут достигать 29 метров в секунду.
В некоторых районах области в этот день может выпасть снег. Это приведет к налипанию мокрого снега на провода.
По информации Гидрометцентра, в Ростове-на-Дону температура составит пять градусов и будут идти дожди. До этого сильный ветер опрокидывал остановки и становился причиной падения деревьев.