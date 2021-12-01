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Posted 1 декабря 2021, 07:32

Published 1 декабря 2021, 07:32

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за урагана на 1 декабря

1 декабря 2021, 07:32
В Ростовской области штормовое предупреждение из-за сильного ветра будет действовать в среду, 1 декабря, сообщили в региональном УМЧС

В регионе, в том числе Таганрогском заливе, ожидаются ливни и грозы. Порывы западного ветра будут достигать 29 метров в секунду.

В некоторых районах области в этот день может выпасть снег. Это приведет к налипанию мокрого снега на провода.

По информации Гидрометцентра, в Ростове-на-Дону температура составит пять градусов и будут идти дожди. До этого сильный ветер опрокидывал остановки и становился причиной падения деревьев.

Добавим, что почти треть месячной нормы осадков выпала в Ростове-на-Дону в ночь на 1 декабря

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