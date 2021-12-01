В Ростовской области противников вакцинации перевоспитают чеченские старейшины

Глава Заветинского района Юрий Величко рассказал, что многие отказываются от этой процедуры по религиозным причинам. Он назвал эту ситуацию сложной.
«Этот вопрос рассмотрят на заседание совета по делам национальностей. К мероприятию присоединятся старейшины чеченского и дагестанского землячества», — уточнил Величко.
Он добавил, что ранее антиваксеров пробовал переубедить Минздрав, но особых результатов это не приносит.
До этого появилась информация, что Минздрав Ростовской области намерен брать письменный отказ от вакцинации у беременных