rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Американец рассказал об опыте жизни в доме на колесах в течение года

2 декабря 2021, 19:35
Фото: pxhere.com
Русская девушка, проживающая в Нью-Йорке, поделилась в сети историей, которую ей рассказал ее американский знакомый. В течение года он ездил по стране в трейлере.

Infox.ru, ссылаясь на канал девушки, пишет о том, что Джо объехал весь юг страны в трейлере, который взял в кредит. Ежемесячные платежи были сопоставимы с его обычной арендной платой. Около 150 долларов в месяц он тратил на продукты, еще столько же — на бензин. Вместе с другими расходами на одежду, ремонт трейлера, связь и так далее его ежемесячные траты составляли 500 долларов.

Джо рассказал, что получил массу опыта и впечатлений, но при этом в такой жизни есть и минусы. Например, в трейлер пытались забраться злоумышленники или же пьяные маргиналы. Другой минус связан с вопросом гигиены — приходилось пользоваться уборными в торговых центрах. После путешествия Джо вернулся к привычному образу жизни и начал публиковать истории о своем приключении в блоге.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00