Американец рассказал об опыте жизни в доме на колесах в течение года

Infox.ru, ссылаясь на канал девушки, пишет о том, что Джо объехал весь юг страны в трейлере, который взял в кредит. Ежемесячные платежи были сопоставимы с его обычной арендной платой. Около 150 долларов в месяц он тратил на продукты, еще столько же — на бензин. Вместе с другими расходами на одежду, ремонт трейлера, связь и так далее его ежемесячные траты составляли 500 долларов.