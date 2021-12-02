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Posted 2 декабря 2021, 08:00

Published 2 декабря 2021, 08:00

Modified 11 сентября 2022, 15:17

Updated 11 сентября 2022, 15:17

На Южном подъезде к Ростову-на-Дону открыли движение по новому мосту 2 декабря

2 декабря 2021, 08:00
В Ростове-на-Дону со 2 декабря будет запущено движение на южном подъезде к городу по пойменному мосту, сообщили в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

Сообщается, что машины будут передвигаться по четырем полосам, однако сейчас водителям придется ориентироваться на требования временных дорожных знаков и разметки.

Как сообщил замначальника генстроительтсва ростовского филиала компании Александр Милосердов, на левой части сооружения уже завершили основные работы. Именно это и повлияло на решение перенаправить машинопоток и продолжить строительство правой половины моста. Сейчас в этой части смонтировали уже 15% балок. При этом старый мост демонтируют.

Напомним, что работы второго этапа по планам должны завершить в 2023 году, но объект хотят сдать раньше срока, так как его готовность в данный момент составляет 70%.

В 2022 году участок дороги от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск сделают восьмиполосным, что позволит повысить пропускную способность до 120 тысяч машин в сутки.

Ранее сообщалось, что новый этап работ начался при строительстве Северного обхода Ростова-на-Дону.

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