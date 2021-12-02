На Южном подъезде к Ростову-на-Дону открыли движение по новому мосту 2 декабря

Posted 2 декабря 2021, 08:00
Published 2 декабря 2021, 08:00
Modified 11 сентября 2022, 15:17
Updated 11 сентября 2022, 15:17
Сообщается, что машины будут передвигаться по четырем полосам, однако сейчас водителям придется ориентироваться на требования временных дорожных знаков и разметки.
Как сообщил замначальника генстроительтсва ростовского филиала компании Александр Милосердов, на левой части сооружения уже завершили основные работы. Именно это и повлияло на решение перенаправить машинопоток и продолжить строительство правой половины моста. Сейчас в этой части смонтировали уже 15% балок. При этом старый мост демонтируют.
Напомним, что работы второго этапа по планам должны завершить в 2023 году, но объект хотят сдать раньше срока, так как его готовность в данный момент составляет 70%.
В 2022 году участок дороги от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск сделают восьмиполосным, что позволит повысить пропускную способность до 120 тысяч машин в сутки.