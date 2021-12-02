На Южном подъезде к Ростову-на-Дону открыли движение по новому мосту 2 декабря

Как сообщил замначальника генстроительтсва ростовского филиала компании Александр Милосердов, на левой части сооружения уже завершили основные работы. Именно это и повлияло на решение перенаправить машинопоток и продолжить строительство правой половины моста. Сейчас в этой части смонтировали уже 15% балок. При этом старый мост демонтируют.