Подарки на Новый год: трек на стекле

Подготовили подарки к Новому году заранее для своих близких, друзей и коллег пока совсем немногие – не принято у нас делать что-то заранее. Поэтому, если вы относитесь к большинству в данной ситуации и не знаете, что подарить – предлагаем вам оригинальный и бюджетный вариант подарка, который подойдёт как для личного презента, так и для корпоративного.