Подарки на Новый год: трек на стекле

Через месяц наступит 2022 год. Декабрь – самый сложный месяц для многих. Хочется закончить все задачи и дела до рокового первого января. К тому же на работе начинаются годовые отчёты, большие объёмы, у школьников заканчивается полугодие, у студентов – семестр. Но везде есть одно общее – раздача долгов.
Думать о чём-то ещё, заниматься чем-то помимо – очень сложно. А нужно ещё позаботиться о подарках.
Подготовили подарки к Новому году заранее для своих близких, друзей и коллег пока совсем немногие – не принято у нас делать что-то заранее. Поэтому, если вы относитесь к большинству в данной ситуации и не знаете, что подарить – предлагаем вам оригинальный и бюджетный вариант подарка, который подойдёт как для личного презента, так и для корпоративного.
Трек на стекле
Трек-пластинка на стекле – новый и современный вид открытки, которая точно придётся кстати и не пойдёт по рукам после вручения. Оформлен такой трек в виде музыкальной композиции, в которой на месте обложки – ваша фотография или картинка. На стеклянной пластинке содержится код ссылки на песню, которую вы выбрали. При наведении смартфона на код начинается проигрывание трека в сервисе Spotify.
Такой тренд Spotify glass уже пришёлся по вкусу многим поклонникам необычных подарков. Трек на стекле – это возможность сделать индивидуальный подарок, при этом не потратив крупную сумму.
Где купить?
Сделать трек можно на сайте копировального центра из Санкт-Петербурга QQ. Копицентр QQ предлагает подготовить трек на стекле в удобном для вас формате: А5 или А4. Компания изготавливает треки на глянцевом оргстекле.
Для создания трека можно самому оформить желаемый дизайн в специальном генераторе на сайте либо же заказать дизайн у специалистов.
Цена и тираж
Цена изделия зависит от его тиража и даты получения. Чем больше тираж и чем позже нужно получить заказ – тем лояльнее цена.
При тираже от 51 единицы товара скидка составляет 43%, почти половину от первичной цены. Такой тираж, конечно, не подойдёт для индивидуального подарка, но для корпоративного – в самый раз.
Возможно, у вас дружная команда на работе, которую связывает приятное воспоминание, какая-то песня. Трек на стекле позволит в любой момент окунуться в приятное воспоминание, подбодрить коллег и заставить улыбнуться. Но даже при заказе от двух штук можно хорошо сэкономить (25%).
Рекомендуем не откладывать идею для подарка на Новый год в долгий ящик, а заранее обо всём позаботиться. Тогда цена получится самой приятной.
Например, если заказать трек на стекле формата А5 в единичном тираже, цена будет 1 032 рублей при получении на шестой день после оформления заказа. Если же вам подарок необходим срочно, его можно получить уже на следующий день, но стоить это будет больше.
ИП Новикова Галина Леонидовна, ОГРНИП 314784732900270.