В США рассказали об уроках, полученных в ходе афганской кампании

По ее словам, первый такой урок заключается в том, что к смене режимов нужно относиться настороженно, пишет RT.
Второй урок, по ее словам, говорит о том, что если успех какой-либо стратегии зависит от определенных условий, нужно уметь их создать или контролировать. В данном случае, как пояснила Миллер, США не смогли получить контроль над пакистанской политикой.
Третьим уроком эксперт назвала необходимость верно оценивать собранную информацию и соответствующим образом корректировать свою политику. Лорел Миллер сообщила, что при определении политики по Афганистану Штаты долго не принимали во внимание оценки американского разведывательного сообщества, полагая их ошибочными.
Четвертый урок, по мнению аналитика — нецелесообразность выставления условий для выделения помощи, если стратегия зависит от успеха получателя. Она подчеркнула: в США понимали, что поддержка «Талибана» (запрещена в РФ) в Афганистане будет увеличиваться, пока в стране не искоренены коррупция и политическая разобщенность. Тем не менее, Штаты делали попытки совместить и предоставление финансовой помощи афганскому правительству, и урегулирование этих нюансов.
И наконец, пятый урок, как считает Миллер, заключается в умении осознавать пределы возможностей США утверждать свою волю там, где подобное не является жизненно необходимым.