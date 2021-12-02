В США рассказали об уроках, полученных в ходе афганской кампании

Четвертый урок, по мнению аналитика — нецелесообразность выставления условий для выделения помощи, если стратегия зависит от успеха получателя. Она подчеркнула: в США понимали, что поддержка «Талибана» (запрещена в РФ) в Афганистане будет увеличиваться, пока в стране не искоренены коррупция и политическая разобщенность. Тем не менее, Штаты делали попытки совместить и предоставление финансовой помощи афганскому правительству, и урегулирование этих нюансов.