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Ипподром на кону: эксперт рассказал, как в Ростове уничтожают памятники старины

3 декабря 2021, 14:58
Фото: Евгения Чубарь/google.com/maps
В Ростове нет должного бережливого отношения к тем «изюминкам», которыми мог бы гордиться город. Сейчас на кону стоит Ростовский ипподром, который является визитной карточкой донской столицы, сообщил RostovGazeta руководитель ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин.

Рассуждая о необходимости бережливого отношения к истории города, в частности, к объектам культурного наследия, Кожин приводит в пример Казань, где сперва сносили разрушающиеся памятники, а потом внезапно перестали.

«И начали восстанавливать то, что осталось. В результате, Казань стала лидером бережного отношения к объектам старины. Подобное происходит и в столице Кубани, где переделали ипподром, сделав только хуже. В фильме, отснятом общественным телевидением России прозвучало, что из 14-и существующих ипподромов, четыре пропали. Сейчас на кону стоит Ростовский ипподром. Он является визитной карточкой, яркой достопримечательностью нашего города. Но, к сожалению, и в Ростове нет необходимого бережливого отношения к тем „изюминкам“, которыми по-праву мог бы гордиться наш город», — говорит Александр Кожин.

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