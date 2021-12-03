Ипподром на кону: эксперт рассказал, как в Ростове уничтожают памятники старины

«И начали восстанавливать то, что осталось. В результате, Казань стала лидером бережного отношения к объектам старины. Подобное происходит и в столице Кубани, где переделали ипподром, сделав только хуже. В фильме, отснятом общественным телевидением России прозвучало, что из 14-и существующих ипподромов, четыре пропали. Сейчас на кону стоит Ростовский ипподром. Он является визитной карточкой, яркой достопримечательностью нашего города. Но, к сожалению, и в Ростове нет необходимого бережливого отношения к тем „изюминкам“, которыми по-праву мог бы гордиться наш город», — говорит Александр Кожин.