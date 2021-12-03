Потепление и дожди ожидаются в Ростовской области на выходных с 4 по 5 декабря

Posted 3 декабря 2021, 04:57
Published 3 декабря 2021, 04:57
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
В пятницу 3 декабря будет облачно с температурой до 10 градусов. Ветер может усилиться до шести метров в секунду.
В субботу начнутся дожди, ветер немного стихнет. Воздух может прогреться до 12 градусов.
Ночью в воскресенье осадки не прекратятся, они продолжатся и днем. Максимальная температура составит восемь градусов.
Со следующей недели прогнозируются облачная погода, которая будет сохраняться несколько дней. В эти периоды температура будет составлять девять градусов.