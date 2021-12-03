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Posted 3 декабря 2021, 04:57

Published 3 декабря 2021, 04:57

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Потепление и дожди ожидаются в Ростовской области на выходных с 4 по 5 декабря

3 декабря 2021, 04:57
В Ростовской области на этих выходных станет теплее, но начнутся осадки, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу 3 декабря будет облачно с температурой до 10 градусов. Ветер может усилиться до шести метров в секунду.

В субботу начнутся дожди, ветер немного стихнет. Воздух может прогреться до 12 градусов.

Ночью в воскресенье осадки не прекратятся, они продолжатся и днем. Максимальная температура составит восемь градусов.

Со следующей недели прогнозируются облачная погода, которая будет сохраняться несколько дней. В эти периоды температура будет составлять девять градусов.

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