Потепление и дожди ожидаются в Ростовской области на выходных с 4 по 5 декабря

В Ростовской области на этих выходных станет теплее, но начнутся осадки, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу 3 декабря будет облачно с температурой до 10 градусов. Ветер может усилиться до шести метров в секунду. В субботу начнутся дожди, ветер немного стихнет. Воздух может прогреться до 12 градусов. Ночью в воскресенье осадки не прекратятся, они продолжатся и днем. Максимальная температура составит восемь градусов. Со следующей недели прогнозируются облачная погода, которая будет сохраняться несколько дней. В эти периоды температура будет составлять девять градусов. Материалы по теме Водителей Дона предупредили об сложной ситуации на дорогах из-за непогоды 19 ноября