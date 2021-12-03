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Потребительские кредиты Сбера стали доступнее

3 декабря 2021, 12:18
Фото: Сбер
Сбер предусмотрел специальные условия на потребительские кредиты, которые стали еще доступнее, рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Ставку 5,9% установили до конца января в рамках проведения новогодней акции, она доступна на кредиты, которые оформили на срок более 13 месяцев.

Для тех, у кого есть годовая подписка «СберПрайм+», эта ставка сохранится в течение трех месяцев. Для остальных она будет действовать месяц, после этого установится базовая ставка.

Также уменьшится минимальная базовая ставка. Для кредитов со сроком меньше года — с 9,9 до 8,9%, от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%. Таким образом, клиентам будет удобнее и выгоднее приобрести подарки на предстоящие праздники, провести ремонт или поехать в путешествие.

Заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева рассказала, что весь год растет спрос на потребительские кредиты в цифровом формате. Через «СберБанк Онлайн» оформляют 7 займов из 10.

Лариса Безделева
Фото: Сбер

«С начала года выдали около 1,2 миллиона кредитов на сумму 244 миллиарда рублей. Согласно статистике, это на 40% больше, чем за такой же период минувшего года», — прокомментировала Лариса Безделева. Она выразила уверенность, что это предложение поможет людям исполнить новогодние желания близких. Также они смогут комфортно пользоваться продуктами банка в начале следующего года.

#Новости#Политика
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