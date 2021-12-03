Потребительские кредиты Сбера стали доступнее

«С начала года выдали около 1,2 миллиона кредитов на сумму 244 миллиарда рублей. Согласно статистике, это на 40% больше, чем за такой же период минувшего года», — прокомментировала Лариса Безделева. Она выразила уверенность, что это предложение поможет людям исполнить новогодние желания близких. Также они смогут комфортно пользоваться продуктами банка в начале следующего года.