Потребительские кредиты Сбера стали доступнее

Ставку 5,9% установили до конца января в рамках проведения новогодней акции, она доступна на кредиты, которые оформили на срок более 13 месяцев.
Для тех, у кого есть годовая подписка «СберПрайм+», эта ставка сохранится в течение трех месяцев. Для остальных она будет действовать месяц, после этого установится базовая ставка.
Также уменьшится минимальная базовая ставка. Для кредитов со сроком меньше года — с 9,9 до 8,9%, от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%. Таким образом, клиентам будет удобнее и выгоднее приобрести подарки на предстоящие праздники, провести ремонт или поехать в путешествие.
Заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева рассказала, что весь год растет спрос на потребительские кредиты в цифровом формате. Через «СберБанк Онлайн» оформляют 7 займов из 10.
«С начала года выдали около 1,2 миллиона кредитов на сумму 244 миллиарда рублей. Согласно статистике, это на 40% больше, чем за такой же период минувшего года», — прокомментировала Лариса Безделева. Она выразила уверенность, что это предложение поможет людям исполнить новогодние желания близких. Также они смогут комфортно пользоваться продуктами банка в начале следующего года.