Ростовчане пожаловались на вонь от лакокрасочного производства в жилом квартале

По ее словам, более десяти лет жители 22-й Линии Пролетарского района в Ростове ведут борьбу против вредного химического запаха, который исходит от лакокрасочного производства, обустроенного в жилом квартале без соблюдения санитарно-защитных норм.
«Раньше в цеху оказывали услуги по покраске машин, но этот вид деятельности закрыли по суду. А вот покраску мебели оставили. И по этому вопросу мы судимся уже четыре года. Все жители жилого квартала не могут открыть окна, потому что дома сразу заполняются едким запахом краски и ацетона. На этом производстве четвертого класса опасности отсутствует санитарно-защитная зона в 100 метров, ее просто нет, поскольку цех расположен практически вплотную к нашим домам», — рассказывает Людмила Першикова.
Она добавляет, что информацию об отсутствии требуемой санитарно-защитной зоны — 100 метров, подтвердила в марте 2021 года и соответствующая экспертиза.
«Однако с тех пор ничего не изменилось. Мы жалуемся во все инстанции. Почему не реагирует Роспотребнадзор? Мы даже обращались в МЧС. Они прислали к нам пожарных, которые подтвердили огромное количество нарушений в деятельности предпринимателя. Его цех обит пластиком, под домом стоят канистры, люди курят. Представляете, если у него в цеху что-то полыхнет? Это ж целиком сгорит весь наш жилой квартал, — возмущается Людмила Першикова. — А сам предприниматель часто в нетрезвом состоянии. Помню, залез на крышу и кричал нам, что он платит деньги, всех купил, поэтому мы ничего не добьемся, а он как работал, так и будет работать. Мы вызвали полицию, но они не смогли к нему войти — бизнесмен закрыл калитку и не открывал».
В конце ноября вышло апелляционное решение суда, согласно которому работа цеха ИП Марушко была запрещена.
«Но пока нет исполнительного листа, он продолжает свою деятельность. Правда теперь начинает вечером и работает всю ночь. А калитку закрывает изнутри», — говорит Людмила Першикова.
Дружественные представители правоохранительных органов предупредили местных жителей, что проблему вони от лакокрасочного цеха в жилом квартале решить не так-то просто. Сейчас предприниматель получит исполнительный лист, и по закону он имеет право договориться с судебными приставами об отсрочке закрытия предприятия. Потом он обратится в Роспотребнадзор и так, шаг за шагом, будет всячески оттягивать закрытие своего предприятия. А люди так и продолжат дышать отравляющими веществами.
«У нас дети, внуки, все задыхаются. В числе местных детей — два инвалида. Молодая девушка с проблемами дыхания лечится в Московском институте. А как он начинает красить — она вообще дышать не может, надевает респиратор и в ночь уходит из дома. Это что такое происходит? Разве это нормально?» — делится проблемами местных жителей Людмила Першикова.
Ранее RostovGazeta выясняла, кто и чем травит жителей Ростовской области. Тогда, в Министерстве природных ресурсов и экологии заверили, что суд вынес решение о приостановке деятельности ИП Марушко на 60 дней за неэффективную работу очистного оборудования. Правда, до сих пор остается непонятным, как предприниматель производства четвертого класса опасности сможет расширить санитарно-защитную зону до требуемых 100-а метров, если его лакокрасочный цех расположен в жилом квартале, и к нему практически вплотную стоят жилые дома.