Ростовчане пожаловались на вонь от лакокрасочного производства в жилом квартале

«Однако с тех пор ничего не изменилось. Мы жалуемся во все инстанции. Почему не реагирует Роспотребнадзор? Мы даже обращались в МЧС. Они прислали к нам пожарных, которые подтвердили огромное количество нарушений в деятельности предпринимателя. Его цех обит пластиком, под домом стоят канистры, люди курят. Представляете, если у него в цеху что-то полыхнет? Это ж целиком сгорит весь наш жилой квартал, — возмущается Людмила Першикова. — А сам предприниматель часто в нетрезвом состоянии. Помню, залез на крышу и кричал нам, что он платит деньги, всех купил, поэтому мы ничего не добьемся, а он как работал, так и будет работать. Мы вызвали полицию, но они не смогли к нему войти — бизнесмен закрыл калитку и не открывал».