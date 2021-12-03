Теплые выходные и новый маршрут к гребному каналу Дон в новостях пятницы в Ростове

В субботу же начнутся дожди, а ветер немного стихнет. Воздух может прогреться до +12 градусов тепла. При этом ночью осадки не прекратятся, а продолжаться и днем в воскресенье. В этот день ртутные столбики поднимутся на 8 градусов выше нуля.