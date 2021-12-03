Теплые выходные и новый маршрут к гребному каналу Дон в новостях пятницы в Ростове

Ростовский департамент транспорта объявил открытое голосование по вопросу создания нового маршрута, который бы мог связать Десятый подшипниковый завод, находящийся в западной части Ростова с гребным каналом на левом берегу Дона.
Маршрут под номером 37 должен будет связывать город с левым берегом и улучшить транспортную инфраструктуру. Голосование будет проводится до 10 декабря на портале «Активный Ростовчанин», свой голос может отдать любой житель Ростова, который пройдет авторизацию.
Также прозвучало предложение об изменении троллейбусного маршрута № 7, который сейчас связывает Сельмаш с гребным каналом. Этот маршрут хотят сократить до Центрального рынка, а также предлагают на выбор две возможные линии движения троллейбуса — по Буденновскому или Ворошиловскому проспекту.
Как сообщили в департаменте, маршрут хотят для сохранения полной зарядки аккумуляторов троллейбусов. Также в департаменте рассчитывают и на то, что изменение маршрута позволит сократить интервал ожидания транспорта.
Власти Ростова-на-Дону сообщили о планах изъять землю под домом, расположенном на Шаумяна, 48, и реконструировать здание, которое является памятником архитектурного наследия.
Постановление было опубликовано 1 декабря. Согласно ему, литер А на Шаумяна, 48 получил статус аварийного. Отмечается, что сам дом - охраняемый памятник культурного наследия, который раньше именовался как доходный дом М. Ф. Кофус.
Напомним, что здание построено в 1904 году, его и планируют реконструировать. В обще сложности работы проведут на площади свыше 1054 квадратных метров, которые включают в себя как жилые, так и не жилые помещения.
В Ростовской области синоптики спрогнозировали теплые выходные 4 и 5 декабря, однако при этом сообщили, что начнутся осадки.
В субботу же начнутся дожди, а ветер немного стихнет. Воздух может прогреться до +12 градусов тепла. При этом ночью осадки не прекратятся, а продолжаться и днем в воскресенье. В этот день ртутные столбики поднимутся на 8 градусов выше нуля.
На следующей неделе будет облачная погода, которая сохранится несколько дней. В этот период температура воздуха будет составлять +9 градусов.