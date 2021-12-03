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Теплые выходные и новый маршрут к гребному каналу Дон в новостях пятницы в Ростове

3 декабря 2021, 15:15
Фото: marymarkevich/freepik.com
В Ростове хотят открыть новый автобусный маршрут к гребному каналу «Дон», доходный дом госпожи Кофус реконструируют, а на выходных в Ростовской области ожидается потепление и дожди. Главные новости пятницы в RostovGazeta.

Новые дороги

Ростовский департамент транспорта объявил открытое голосование по вопросу создания нового маршрута, который бы мог связать Десятый подшипниковый завод, находящийся в западной части Ростова с гребным каналом на левом берегу Дона.

Маршрут под номером 37 должен будет связывать город с левым берегом и улучшить транспортную инфраструктуру. Голосование будет проводится до 10 декабря на портале «Активный Ростовчанин», свой голос может отдать любой житель Ростова, который пройдет авторизацию.

Также прозвучало предложение об изменении троллейбусного маршрута № 7, который сейчас связывает Сельмаш с гребным каналом. Этот маршрут хотят сократить до Центрального рынка, а также предлагают на выбор две возможные линии движения троллейбуса — по Буденновскому или Ворошиловскому проспекту.

Как сообщили в департаменте, маршрут хотят для сохранения полной зарядки аккумуляторов троллейбусов. Также в департаменте рассчитывают и на то, что изменение маршрута позволит сократить интервал ожидания транспорта.

Фото: donland.ru

Реконструкция памятника

Власти Ростова-на-Дону сообщили о планах изъять землю под домом, расположенном на Шаумяна, 48, и реконструировать здание, которое является памятником архитектурного наследия.

Постановление было опубликовано 1 декабря. Согласно ему, литер А на Шаумяна, 48 получил статус аварийного. Отмечается, что сам дом - охраняемый памятник культурного наследия, который раньше именовался как доходный дом М. Ф. Кофус.

Напомним, что здание построено в 1904 году, его и планируют реконструировать. В обще сложности работы проведут на площади свыше 1054 квадратных метров, которые включают в себя как жилые, так и не жилые помещения.

Незимний декабрьский уикенд

В Ростовской области синоптики спрогнозировали теплые выходные 4 и 5 декабря, однако при этом сообщили, что начнутся осадки.

Шаумяна, 48
Фото: google.com/maps

В субботу же начнутся дожди, а ветер немного стихнет. Воздух может прогреться до +12 градусов тепла. При этом ночью осадки не прекратятся, а продолжаться и днем в воскресенье. В этот день ртутные столбики поднимутся на 8 градусов выше нуля.

На следующей неделе будет облачная погода, которая сохранится несколько дней. В этот период температура воздуха будет составлять +9 градусов.

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