В Хабаровском крае объявлен режим ЧП из-за циклона

Циклон нарушил электроснабжение и повлиял на работу транспорта. Отмечены случаи повреждения кровли на жилых домах и социальных зданиях, пишет iz.ru.
В МЧС рассказали, что проблемы начались 1 декабря, когда в Хабаровске выпало большое количество снега. В других населенных пунктах региона также был сильный ветер и обильный снегопад.
Из-за непогоды в некоторых школах края отменили занятия. Временно прекращена работа паромной переправы Ванино-Холмск, связывающей материк и остров Сахалин. Также остановлена работа аэропортов в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. На некоторых участках скоростных автомагистралей запрещено движение.