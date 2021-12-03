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В Хабаровском крае объявлен режим ЧП из-за циклона

3 декабря 2021, 03:41
Фото: pixabay.com
Над Камчаткой, Сахалином, Магаданской областью и Хабаровским краем бушует циклон. В последнем введен режим ЧС. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Циклон нарушил электроснабжение и повлиял на работу транспорта. Отмечены случаи повреждения кровли на жилых домах и социальных зданиях, пишет iz.ru.

В МЧС рассказали, что проблемы начались 1 декабря, когда в Хабаровске выпало большое количество снега. В других населенных пунктах региона также был сильный ветер и обильный снегопад.

Из-за непогоды в некоторых школах края отменили занятия. Временно прекращена работа паромной переправы Ванино-Холмск, связывающей материк и остров Сахалин. Также остановлена работа аэропортов в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. На некоторых участках скоростных автомагистралей запрещено движение.

#Новости#Происшествия
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