В квартире ростовского журналиста Игоря Хорошилова прошли обыски 3 декабря

Он разместил документ, в котором говорится, что причиной для обысков вероятно стал его коллега журналист Сергей Резник, находящийся в розыске. По информации Хорошилова, Резника пытались найти у него дома.
«В материалах уголовного дело в отношении Резника есть данные, дающие основания полагать, что он может находить в квартире на проспекте 40-летия Победы», — говорится в тексте документа, опубликованном в соцсети журналиста.
Чем именно завершились обыски, пока не раскрывается.
Ранее RostovGazeta писала о том, что журналист Резник получил известность за свои резонансные материалы о чиновниках и силовиках, а в 2013 году он получил срок и был признан политзаключенным. В настоящее время он находится в розыске.
Что касается Хорошилова, то ему уже приходилось бывать в заключении. Он 20 дней провел под стражей за репост материала в соцсети.