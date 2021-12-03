rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В квартире ростовского журналиста Игоря Хорошилова прошли обыски 3 декабря

3 декабря 2021, 08:10
Фото: Евгений Беркович / facebook.com
В Ростове-на-Дону провели новый обыск в квартире журналиста Игоря Хорошилова, сообщил он на своей странице в Facebook.

Он разместил документ, в котором говорится, что причиной для обысков вероятно стал его коллега журналист Сергей Резник, находящийся в розыске. По информации Хорошилова, Резника пытались найти у него дома.

«В материалах уголовного дело в отношении Резника есть данные, дающие основания полагать, что он может находить в квартире на проспекте 40-летия Победы», — говорится в тексте документа, опубликованном в соцсети журналиста.

Чем именно завершились обыски, пока не раскрывается.

Ранее RostovGazeta писала о том, что журналист Резник получил известность за свои резонансные материалы о чиновниках и силовиках, а в 2013 году он получил срок и был признан политзаключенным. В настоящее время он находится в розыске.

Что касается Хорошилова, то ему уже приходилось бывать в заключении. Он 20 дней провел под стражей за репост материала в соцсети.

Материалы по теме
Ростовский журналист Хорошилов рассказал, почему Сергея Резника объявили в розыскЖурналист Сергей Резник заявил об обысках у его родственников в Ростове-на-ДонуЖурналист Сергей Резник рассказал подробности обыска у своего сына в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00