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В Ростове новый сезон проливных дождей начнется с выходных 4 и 5 декабря

3 декабря 2021, 10:01
Фото: pexels.com
В Ростове волна сильных ливней накроет город 4 и 5 декабря, дожди продолжат лить до пятницы, 10 декабря, об этом сообщили в гидрометцентре.

Синоптики объявили, что в субботу в Ростов придет штормовой фронт, который принесет с собой сильные ливни и ветры скоростью до 11 метров в секунду. В течение субботы и воскресенья температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла, а ко вторнику, 7 декабря, она составит уже более +12 градусов.

Все это время в городе будут идти проливные дожди, которые прекратятся лишь на один день. В среду, 8 декабря, пасмурная погода вернется в донскую столицу вместе с ливнями. Таким образом, в течение следующей недели прогнозируемое количество осадков должно составить 21,7 миллиметра.

Ранее метеорологи предсказали ростовчанам теплые и дождливые первые выходные декабря.

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