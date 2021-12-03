В Ростове новый сезон проливных дождей начнется с выходных 4 и 5 декабря

Синоптики объявили, что в субботу в Ростов придет штормовой фронт, который принесет с собой сильные ливни и ветры скоростью до 11 метров в секунду. В течение субботы и воскресенья температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла, а ко вторнику, 7 декабря, она составит уже более +12 градусов.