В Ростове утром 1 января 2022 года планируют провести массовый новогодний забег

За эти средства подрядчик планирует получить услуги по организации мероприятия, а также обустройству стартовой и финишной зоны, а также работы ведущих, которые будут встречать спортсменов на старте у центральной елки в парке имени Максима Горького и финише на площади у Публичной библиотеки. В пакет услуг также входит установка биотуалетов, предоставление звукового оборудования, информационное сопровождение мероприятия и производство и распространение афиш.