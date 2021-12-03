В Ростове утром 1 января 2022 года планируют провести массовый новогодний забег

Управление по физической культуре и спорту Ростова объявил аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя организацию традиционного январского забега. Стоимость контракта составляет 300 тысяч рублей.
За эти средства подрядчик планирует получить услуги по организации мероприятия, а также обустройству стартовой и финишной зоны, а также работы ведущих, которые будут встречать спортсменов на старте у центральной елки в парке имени Максима Горького и финише на площади у Публичной библиотеки. В пакет услуг также входит установка биотуалетов, предоставление звукового оборудования, информационное сопровождение мероприятия и производство и распространение афиш.
При этом работа персонала забега должна начинаться в 7.00 мск, когда будет проходить регистрация участников на забег. Сам забег официально пройдет 1 января с 10.00 до 12.30 мск. А демонтаж всех конструкций должен быть произведен не позднее 15.00 мск того же дня.
Победителя конкурса среди подрядчиков объявят 13 декабря.