В Ростовской области введут еще 15,7 тысяч мест для учащихся школ к 2024 году

Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина рассказала, что с 2016 года общее количество учеников в регионе увеличилось на 41 тысячу человек, а в одну смену могут позволить себе работать школы только 27 муниципалитетов Ростовской области. Балина уточнила, что сейчас 250 образовательных учреждений обучают 74 тысячи учеников в течение двух учебных смен, несмотря на то, что за пять лет удалось ввести более 12 тысяч дополнительных мест для обучающихся.