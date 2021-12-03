В Ростовской области введут еще 15,7 тысяч мест для учащихся школ к 2024 году

Власти Ростовской области считают, что в настоящий момент в регионе существует необходимость сократить вторую смену учащихся общеобразовательных школ. Причиной этого стало то, что в половине муниципалитетов работают школы с двумя сменами.
Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина рассказала, что с 2016 года общее количество учеников в регионе увеличилось на 41 тысячу человек, а в одну смену могут позволить себе работать школы только 27 муниципалитетов Ростовской области. Балина уточнила, что сейчас 250 образовательных учреждений обучают 74 тысячи учеников в течение двух учебных смен, несмотря на то, что за пять лет удалось ввести более 12 тысяч дополнительных мест для обучающихся.
Теперь одна из основных задач 14 муниципалитетов ввести в течение следующих двух лет более 15,7 тысяч мест, которые позволят сократить работу второй смены.