Вечные соперники: почему Краснодар опережает в развитии Ростов-на-Дону

В начале XX века Ростов был мощным городом с мощным развитием. Не зря же тогда его называли и «Русский Чикаго», и «Ростовский Ливерпуль». А Екатеринодар и близко не стоял к Ростову. Но все меняется. Переломного момента, как такового, не было. Все происходило постепенно. Главной проблемой, я считаю, стало умение совершать поступки. В свое время главе одного города в Европе предложили провести олимпиаду. Он посчитал убытки, которые придется понести, и отказался. А у нас такой рачительный подход отсутствует в принципе. Нет таких поступков, при которых просчитывался каждый шаг. В частности, никто же не выяснял, какую долговременную пользу принесет Ростову проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Были выделены внушительные финансовые средства, а в итоге старые дома Ростова так и не успели привести в порядок, закрыли их баннерами. А то, что благоустроили и, вроде как омолодили город — сделали очень плохо.