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Вечные соперники: почему Краснодар опережает в развитии Ростов-на-Дону

3 декабря 2021, 14:07
коллаж
Несколько лет назад губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что у Ростова запредельный потенциал, поэтому ни о какой угрозе переноса столицы юга России в Краснодар даже речи быть не может. Однако ростовчане придерживаются другого мнения, считая, что Ростов постепенно сдает свои позиции.

Почему же Краснодар опережает в развитии Ростов, как сегодня развиваются два южных города, рассказал в интервью с корреспондентом RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин.

Александр Олегович, сегодня мы все чаще слышим о том, что Ростов по ряду позиций уступает Краснодару. С чем этот связано?

В начале XX века Ростов был мощным городом с мощным развитием. Не зря же тогда его называли и «Русский Чикаго», и «Ростовский Ливерпуль». А Екатеринодар и близко не стоял к Ростову. Но все меняется. Переломного момента, как такового, не было. Все происходило постепенно. Главной проблемой, я считаю, стало умение совершать поступки. В свое время главе одного города в Европе предложили провести олимпиаду. Он посчитал убытки, которые придется понести, и отказался. А у нас такой рачительный подход отсутствует в принципе. Нет таких поступков, при которых просчитывался каждый шаг. В частности, никто же не выяснял, какую долговременную пользу принесет Ростову проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Были выделены внушительные финансовые средства, а в итоге старые дома Ростова так и не успели привести в порядок, закрыли их баннерами. А то, что благоустроили и, вроде как омолодили город — сделали очень плохо.

Фото: vk.com/oblikirostova

Да и стадион построили в пойме реки, что потребовало огромных денег. И вроде бы ладно, построили. Но теперь же его надо поддерживать, а предполагаемой наполняемости нет. К тому же пандемия коронавируса сыграла не на пользу. Поэтому любой проект надо просчитывать, и иметь мужество отказываться от того, что не приносит прибыль.

При этом я не думаю, что в Краснодаре принимаются какие-то другие решения, которые серьезно отличаются от наших. Видимо, срабатывает просто эффект маятника. Когда-то более перспективным был Ростов, а теперь все перемещается в Краснодар. Многие уже говорят о том, что Краснодар становится интереснее и динамичнее. По многим позициям Кубань оказывается сегодня первой, в том числе и в плане бандитизма. Ведь даже их банда Цапков прогремела на всю Россию.

А если сравнить состояние объектов культурного наследия?

В Краснодаре был применен такой же эффект, как и в Казани. Сначала стали мощно сносить разрушающиеся под влиянием времени объекты культурного наследия. И хотя было понятно, что все это интересно и надо бы сохранять, но об этом речи не шло. Сносили и сносили. Это тоже такая хитрая схема. А потом вдруг внезапно очнулись и стали пытаться сохранить то, что осталось. В итоге теперь Казань выступает лидером бережного отношения к памятникам.

Нечто похожее происходит и в Краснодаре, где уже даже близко нет таких старинных объектов, которые еще остаются в Ростове. Например, взяли и переделали в Краснодаре ипподром. Стало только хуже. Но и в Ростове нет должного бережливого отношения к тем «изюминкам», которыми мог бы гордиться город. Недавно был показан фильм, снятый общественным телевидением России. В нем прозвучала фраза о том, что из 14 существующих в стране ипподромов, четыре уже пропали. Сейчас на кону стоит Ростовский ипподром, который, по сути, является визитной карточкой и особенностью города.

Ипподром в Ростове-на-ДонуИпподром в Ростове-на-Дону
Ипподром в КраснодареИпподром в Краснодаре
Ипподром в Ростове-на-Дону
Фото: Евгения Чубарь/google.com/maps

Но нас убеждают в том, что Ростов активно застраивается, развивается…

Развитие Ростова тоже вызывает ряд вопросов. В частности, сегодня планируют застраивать Левобережье — пойму Дона, которую надо сохранять и оборудовать в плане развития, например, рыбного хозяйства. Я не понимаю, зачем застраивать пойму, когда у нас для этого есть высокий правый берег Дона? В свое время настоящие мастера архитектуры, в числе которых был и один из создателей Высшей архитектурной школы на Дону Юрий Трухачев, выступали о том, что развитие Ростова должно идти по правому берегу, в сторону Таганрога, вдоль железной дороги, по которой ходят электрички.

Но мнение мэтров сегодня никого не интересует. Странно, что у нас в стране проживает 140 миллионов человек, это меньше, чем в Японии, а в городах строят одни высотки. И в Краснодаре, и в Ростове схожая картина. Правда, не так давно в Аксае все-таки появился целый квартал с домиками в три-четыре этажа. Это очень комфортное жилье для проживания, но, к сожалению, таких домов у нас сегодня крайне мало. Странный подход применяется и к благоустройству города. По сути, ничего не увеличивается, а все остается в своих же пределах. Например, был филиал музея ИЗО в доме-музее Плиева. Потребовалось новое здание, так его построили на месте дворового пространства музея, там, где были конюшни и гаражи самого генерала Плиева.

Дом-музей Плиева
Фото: museum.ru

Говоря об умении совершать поступки, можно отметить и тот факт, что никто не задавался целью посчитать сколько стоят новогодние елки. Их закупка, установка, приглашение и сопровождение артистов. На это тратятся сумасшедшие финансовые средства, а очевидные проблемы города, зачастую, так и не находят решения.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что на улице Социалистической в Ростове-на-Дону до конца декабря 2021 года снесут еще один дом.

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