Вячеслав Володин возглавил рейтинг Telegram-каналов российских политиков

Эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба отметил, что в совокупности показателей Telegram-канал председателя Госдумы занял первое место в рейтинге. Однако он добавил, что лидером списка Володин стал не из-за поста с почти 700 тысячами комментариями. По его словам, спикеру Думы удалось задать новый тренд в Telegram, благодаря чему это и случилось. В частности, он открыл комментарии под своими постами.