Вячеслав Володин возглавил рейтинг Telegram-каналов российских политиков

По информации lenta.ru, в ходе этого исследования эксперты использовали анализ данных “Медиалогии” и TGStat. Кроме спикера Госдумы, в тройку лучших также вошли Telegram-каналы главы Чечни Рамзана Кадырова и директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.
Эксперты проанализировали каналы различных политических деятелей в период с 25 ноября 2020 года по 25 ноября 2021 года. Они изучили контент и объективные метрики более ста персональных Telegram-каналов политиков России.
В итоговую выборку исследования вошли Telegram-каналы депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации, представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей регионов, лидеров политических партий, депутатов региональных заксобраний.
Рассчитывая итоговые места в списке, исследователи анализировали следующие показатели: количество упоминаний в Telegram, количество подписчиков, среднее количество просмотров, активность на канале, индекс цитирования Telegram-канала, среднее количество публикаций в неделю, динамику прироста подписчиков в месяц и за год, контентную политика и описание профиля.
Эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба отметил, что в совокупности показателей Telegram-канал председателя Госдумы занял первое место в рейтинге. Однако он добавил, что лидером списка Володин стал не из-за поста с почти 700 тысячами комментариями. По его словам, спикеру Думы удалось задать новый тренд в Telegram, благодаря чему это и случилось. В частности, он открыл комментарии под своими постами.
Эксперт уверен, что такое нововведение позволило привести в Telegram зрелую аудиторию, которая уже не покинет канал. Он заявил, что теперь каждому из политиков придется с этим считаться. Бассараба добавил, что на данном этапе Telegram - один из самых эффективных политических инструментов в России.
Согласно исследованию Центра содействия законотворчеству, в этом году России удалось занять первое место в международном рейтинге открытости парламентов. В исследовании отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».