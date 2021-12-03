rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Володин возглавил рейтинг Telegram-каналов российских политиков

3 декабря 2021, 10:05
Фото: duma.gov.ru
АНО «Центр развития политического капитала» опубликовал рейтинг, где выявил, что наиболее популярным Telegram-каналом среди политиков страны оказался канал председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По информации lenta.ru, в ходе этого исследования эксперты использовали анализ данных “Медиалогии” и TGStat. Кроме спикера Госдумы, в тройку лучших также вошли Telegram-каналы главы Чечни Рамзана Кадырова и директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

Эксперты проанализировали каналы различных политических деятелей в период с 25 ноября 2020 года по 25 ноября 2021 года. Они изучили контент и объективные метрики более ста персональных Telegram-каналов политиков России.

В итоговую выборку исследования вошли Telegram-каналы депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации, представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей регионов, лидеров политических партий, депутатов региональных заксобраний.

Рассчитывая итоговые места в списке, исследователи анализировали следующие показатели: количество упоминаний в Telegram, количество подписчиков, среднее количество просмотров, активность на канале, индекс цитирования Telegram-канала, среднее количество публикаций в неделю, динамику прироста подписчиков в месяц и за год, контентную политика и описание профиля.

Эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба отметил, что в совокупности показателей Telegram-канал председателя Госдумы занял первое место в рейтинге. Однако он добавил, что лидером списка Володин стал не из-за поста с почти 700 тысячами комментариями. По его словам, спикеру Думы удалось задать новый тренд в Telegram, благодаря чему это и случилось. В частности, он открыл комментарии под своими постами.

Эксперт уверен, что такое нововведение позволило привести в Telegram зрелую аудиторию, которая уже не покинет канал. Он заявил, что теперь каждому из политиков придется с этим считаться. Бассараба добавил, что на данном этапе Telegram - один из самых эффективных политических инструментов в России.

Согласно исследованию Центра содействия законотворчеству, в этом году России удалось занять первое место в международном рейтинге открытости парламентов. В исследовании отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00