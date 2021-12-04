Эпичные новости Ростова о битве за «Ростовводоканал» и взрыве в палатке с шаурмой

Последний ужин
В Ростове направили в суд уголовное дело против владельца взорвавшейся шаурменной, об этом рассказали в областном УСКР.
Взрыв произошел в начале 2021 года — в четверг, 7 января, в киоске по продаже шаурмы на улице Жданова.
Причиной взрыва стали неудачно размещенные у открытого огня баллоны с газом. Во время взрыва травмы разной степени тяжести получили два повара и посетитель торговой точки. Все они скончались в больнице.
Спустя время стало известно, что с сотрудниками не проводился инструктаж по технике безопасности.
Теперь на имущество владельца шаурменной наложили арест, а материалы по уголовному делу направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Осторожно! Злые собаки!
В Ростове на ЗЖМ несколько бродячих собак сбились в стаю, которая терроризирует местных жителей, об этом стало известно благодаря сообщениям ростовчан в «Вконтакте».
Одна из горожанок рассказала, что на ее мать напала стая собак, которую женщина встретила на улице Пескова. Дочь жертвы утверждает, что мать заметила около 10 собак, которые вели себя агрессивно, рычали и бросались на людей.
«Хорошо, что она смогла отбиться, но одна укусила ее. А там рядом школа и детсад», — рассказала дочь пострадавшей, уточнив, что они уже обратились в службу по отлову бродячих животных, но не получили никакого отклика.
Другие ростовчане заметили, что проблема с бродячими животными существует не только на Западном, но и в других районах города.
Интересный дизайн
Пресс-служба «Ростовводоканала» рассказала, что бетонные блоки, установленные у входа в главный офис на улице Максима Горького, имеют отношение к новогоднему декору.
«Бетонные блоки установили, чтобы украсить фасад к предстоящим праздникам», — пишет 161.ru со ссылкой на информацию пресс-службы компании.
Ростовчане не поверили утверждениям пресс-службы, поскольку уже в течение нескольких дней между действующим и бывшим руководством ведется корпоративная война, включающая в себя рейдерские захваты здания и отстранения некоторых сотрудников от их должностей.
Ранее около главного офиса вместе с бетонными заграждениями появились и оградительные ленты, поэтому жители Ростова предполагают, что ситуация на Водоканале снова обострилась. Кроме того недавно местные СМИ сообщали, что бывший гендиректор Дмитрий Кубрак забаррикадировался в офисе в протест отстранению с должности.